Ахмед не нужен Луческу. Футболист Динамо уйдет в аренду в Чехию

Футболист киевского «Динамо» Ахмед Алибеков снова уйдет в аренду в Чехию, поскольку не входит в список игроков, нужных Мирче Луческу.

Телеграм-канала Динамо Киев Inside информирует: «Ахмед Алибеков уходит в аренду. Прорабатываются варианты. Вероятнее всего, опять Чехия».

Напомним, летом 2019 года Ахмед был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб «Слован» (Либерец).