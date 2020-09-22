Ахмед не нужен Луческу. Футболист Динамо уйдет в аренду в Чехию

Футболист киевского «Динамо» Ахмед Алибеков снова уйдет в аренду в Чехию, поскольку не входит в список игроков, нужных Мирче Луческу.
Телеграм-канала Динамо Киев Inside информирует: «Ахмед Алибеков уходит в аренду. Прорабатываются варианты. Вероятнее всего, опять Чехия».
Напомним, летом 2019 года Ахмед был отдан в аренду на один сезон в чешский клуб «Слован» (Либерец).
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Источник — Telegram
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