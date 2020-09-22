Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче второго круга украинка встретится с Магдой Линетт из Польши (№36 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после встречи Тайхман – Павлюченкова. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.



Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Жиль Тайхман из Швейцарии или Анастасии Павлюченковой из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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