Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Страсбурге.
В матче второго круга украинка встретится с Магдой Линетт из Польши (№36 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после встречи Тайхман – Павлюченкова. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Жиль Тайхман из Швейцарии или Анастасии Павлюченковой из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.