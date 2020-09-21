ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Плей-офф Лиги чемпионов. Краснодар - ПАОК 2,04 - 3,50 - 3,89
22:00. Плей-офф Лиги чемпионов. Маккаби - Зальцбург 13,00 - 5,90 - 1,56
22:00. Плей-офф Лиги чемпионов. Славия - Миттьюланд 1,81 - 3,65 - 4,75
21:30. Кубок Английской Лиги. Вест Хэм - Халл Сити 1,37 - 5,00 - 8,20
ХОККЕЙ
03:00. НХЛ. Тампа Бэй - Даллас 2,18 - 4,00 - 3,00
ТЕННИС
12:30. Ролан Гаррос. Марта Костюк - Изабелла Шиникова 1,07 - 7,75
12:30. Ролан Гаррос. Леся Цуренко - Чала Бююкакчай 1,55 - 2,35
15:30. Ролан Гаррос. Дарья Снигур - Барбара Хаас 2,25 - 2,61
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.