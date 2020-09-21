ВЕНГЛИНСКИЙ: «Кадры пора чистить. У нового тренера Днепра-1 много работы»

Экс-игрок сборной Украины Олег Венглинский высказал свое мнение о ситуации в «Днепре-1»:

«Все шло к тому, что Михайленко покинет «Днепр-1». Сам тренер пытался остаться, цеплялся за любую возможность, но «Днепр-1» уже шел ко дну. Игра днепрян с «Мариуполем» вызвала у меня настоящее удивление. Как можно выпускать в атаку таких мощных игроков, как Довбык и Хобленко, и ни разу не выполнить подачу на них в чужую штрафную? Того же Довбыка заставили играть в короткий пас. «Днепр-1 пытался прессинговать, но его этому не обучали.

«Мариуполь», в свою очередь, очень понравился. Там собрались молодые техничные ребята. Они спокойно выходили из-под прессинга. Классный гол забил Артем Бондаренко. Уверен, «Мариуполь будет прибавлять. Считаю, что Остапу Маркевичу повезло, ведь он специалист по работе с молодежью, и в этой команде у него под рукой множество талантов – Сикан, Бондаренко, Кирюханцев и другие. Плоды работы Маркевича уже видно.

В физическом плане «Днепра-1» – это запущенная команда. Новому тренеру днепрян предстоит много работы. К тому же кадры «Днепра-1» пора почистить. Кое-кому, не буду называть фамилии, пора и честь знать. Много футболистов «Днепра-1» попросту успокоились. Так что сейчас в Днепре актуален вопрос: кто из тренеров войдет в клетку?»