ВЕНГЛИНСКИЙ: «Кадры пора чистить. У нового тренера Днепра-1 много работы»

Экс-игрок сборной Украины высказал свое мнение о ситуации в «Днепре-1»

  • 21.09.2020 21:11
  • 1643 просмотра
  • 1 комментарий
ВЕНГЛИНСКИЙ: «Кадры пора чистить. У нового тренера Днепра-1 много работы»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Экс-игрок сборной Украины Олег Венглинский высказал свое мнение о ситуации в «Днепре-1»:

«Все шло к тому, что Михайленко покинет «Днепр-1». Сам тренер пытался остаться, цеплялся за любую возможность, но «Днепр-1» уже шел ко дну. Игра днепрян с «Мариуполем» вызвала у меня настоящее удивление. Как можно выпускать в атаку таких мощных игроков, как Довбык и Хобленко, и ни разу не выполнить подачу на них в чужую штрафную? Того же Довбыка заставили играть в короткий пас. «Днепр-1 пытался прессинговать, но его этому не обучали.

«Мариуполь», в свою очередь, очень понравился. Там собрались молодые техничные ребята. Они спокойно выходили из-под прессинга. Классный гол забил Артем Бондаренко. Уверен, «Мариуполь будет прибавлять. Считаю, что Остапу Маркевичу повезло, ведь он специалист по работе с молодежью, и в этой команде у него под рукой множество талантов – Сикан, Бондаренко, Кирюханцев и другие. Плоды работы Маркевича уже видно.

В физическом плане «Днепра-1» – это запущенная команда. Новому тренеру днепрян предстоит много работы. К тому же кадры «Днепра-1» пора почистить. Кое-кому, не буду называть фамилии, пора и честь знать. Много футболистов «Днепра-1» попросту успокоились. Так что сейчас в Днепре актуален вопрос: кто из тренеров войдет в клетку?»

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 21.09.2020 21:44
    0
    Пам'таємо ,як ти косив під травмованого при Кучеревському. Царство йому Небесне.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 21.09.2020 21:44
    0
    Пам'таємо ,як ти косив під травмованого при Кучеревському. Царство йому Небесне.
    Ссылка
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