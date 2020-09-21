Дарио СРНА: «Шахтер мечтает о Лиге чемпионов и возвращении в Донецк»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в день рождение президента клуба Рината Ахметова рассказал о том, что все в команде мечтают о евротрофеях и возвращении на Донбасс Арену.

«Мечта «Шахтера» остается той же - Лига чемпионов. И трофей Лиги Европы - все нужно. И на Донбасс Арене чтобы играли. Об этом даже не нужно говорить еще раз».

«Первая и последняя мечта - вернуться в родной город и сыграть на своем стадионе», - сказал Срна.