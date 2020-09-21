Дарио СРНА: «Шахтер мечтает о Лиге чемпионов и возвращении в Донецк»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в день рождение президента клуба Рината Ахметова рассказал о том, что все в команде мечтают о евротрофеях и возвращении на Донбасс Арену.
«Мечта «Шахтера» остается той же - Лига чемпионов. И трофей Лиги Европы - все нужно. И на Донбасс Арене чтобы играли. Об этом даже не нужно говорить еще раз».
«Первая и последняя мечта - вернуться в родной город и сыграть на своем стадионе», - сказал Срна.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Я ось і досі жалкую, що ні разу не побував на новій Донбас-арені ще до війни. А була така можливість під час Євро-2012, - однокласник запропонував поїхати на гру Англії і Франції, були у нього квитки (дорогущі правда, але то таке, можна було б якось вирішити), а я відмовився...
Втікли до Львова, а потім до Києва і про рідний Данєцк мріють
Та вас Рінат ледве половив і повернув у Львів, так об...ісцялись від страху
Йому спокійно можна йти в Слугу народу.
А то ведь все равно - в Киеве живете и постоянно его же обсераете ("Динамо, Динамо...нах...ты нам надо!" - забыл что ли серун???!!!!!)
А то ведь все равно - в Киеве живете и постоянно его же обсераете ("Динамо, Динамо...нах...ты нам надо!" - забыл что ли серун???!!!!!)
И все , сразу станет мир ✌️
Я ось і досі жалкую, що ні разу не побував на новій Донбас-арені ще до війни. А була така можливість під час Євро-2012, - однокласник запропонував поїхати на гру Англії і Франції, були у нього квитки (дорогущі правда, але то таке, можна було б якось вирішити), а я відмовився...
Мечтать не вредно,все это воздушные шарики,особенно -и возвращении на Донбасс Арену-гудеть меньше надо было,а действовать!
Навіть коли здохне Путлер нічого в срашистській ПаРаші не поміняється і не підуть вони з України. Що в ПаРаші, що в Лугандоні зараз виросло покоління фашистів і шансів, що там щось поміняється зараз нема ніяких. Можливо через років 50-60, але і то вилами по-воді писано.
Можете мінусувати, але, на жаль, це правда.
Навіть коли здохне Путлер нічого в срашистській ПаРаші не поміняється і не підуть вони з України. Що в ПаРаші, що в Лугандоні зараз виросло покоління фашистів і шансів, що там щось поміняється зараз нема ніяких. Можливо через років 50-60, але і то вилами по-воді писано.
Можете мінусувати, але, на жаль, це правда.
Мечтать не вредно,все это воздушные шарики,особенно -и возвращении на Донбасс Арену-гудеть меньше надо было,а действовать!
Ринат развернулся спиной, с вами там никто не будет разговаривать.
Смысл этого пафоса?
Йому спокійно можна йти в Слугу народу.
А то ведь все равно - в Киеве живете и постоянно его же обсераете ("Динамо, Динамо...нах...ты нам надо!" - забыл что ли серун???!!!!!)
И все , сразу станет мир ✌️
Но за клубы разные болеем
Я ось і досі жалкую, що ні разу не побував на новій Донбас-арені ще до війни. А була така можливість під час Євро-2012, - однокласник запропонував поїхати на гру Англії і Франції, були у нього квитки (дорогущі правда, але то таке, можна було б якось вирішити), а я відмовився...
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