Дарио СРНА: «Шахтер мечтает о Лиге чемпионов и возвращении в Донецк»

У клуба большие планы

  • 21.09.2020 17:29
  • 1299 просмотров
  • 29 комментариев
Дарио СРНА: «Шахтер мечтает о Лиге чемпионов и возвращении в Донецк»
© shakhtar.com

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в день рождение президента клуба Рината Ахметова рассказал о том, что все в команде мечтают о евротрофеях и возвращении на Донбасс Арену.

«Мечта «Шахтера» остается той же - Лига чемпионов. И трофей Лиги Европы - все нужно. И на Донбасс Арене чтобы играли. Об этом даже не нужно говорить еще раз».

«Первая и последняя мечта - вернуться в родной город и сыграть на своем стадионе», - сказал Срна.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    ALM
      ALM, 21.09.2020 18:58
    0
    Surkisbravo!, 21.09.2020 17:53
    Та хто ж не мріє, щоб Донбас повернувся в Україну і Шахтар грав у рідному місті?
    Я ось і досі жалкую, що ні разу не побував на новій Донбас-арені ще до війни. А була така можливість під час Євро-2012, - однокласник запропонував поїхати на гру Англії і Франції, були у нього квитки (дорогущі правда, але то таке, можна було б якось вирішити), а я відмовився...
    Я думаю, кроме Ахмета и Срны, которому недвигу в Донецке впарили, большинство из игроков туда вернуться особо и не мечтает. Особенно иностранцы. Им и в Киеве хорошо.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 21.09.2020 18:56
    0
    шахтер с сыруном мечтают и рыбку съесть и на хер сесть
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.09.2020 18:49
    0
    Через 159 років повернетесь, сцикуни!
    Втікли до Львова, а потім до Києва і про рідний Данєцк мріють
    Та вас Рінат ледве половив і повернув у Львів, так об...ісцялись від страху
    Ссылка
    Vaso
      Vaso, 21.09.2020 18:35
    0
    На счет ЛЧ вопрос риторический, а вот возврат на Донбасс Арену, пусть рыжый с палкиным договаривается с путиным, братья все же, вон Тимофеюк поможет...шучу конечно,по факту что попало в лапы "русского мира" там везде жо п а, даже на Донбасс Арене и это знают все.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 21.09.2020 18:27
    +3
    "Старые песни о главном" від Сируна
    Йому спокійно можна йти в Слугу народу.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 21.09.2020 18:24
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:43
    Ты прав, а сейчас иди попрыгай.
    О пригун на бутилке виліз, допригався вчора лох дирявий
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 21.09.2020 18:22
    +4
    Забудь про Диронецк, це надовго буде рашистська дира, де нема життя, рузкій мір
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 18:17
    +3
    ЛЧ - мрія нездійсненна, як мінімум найближчих років 10, а Донбас Арену Ахметов сам же і про**ав. А тепер залишається про повернення туди тільки мріяти....
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 21.09.2020 18:16
    0
    DK1961, 21.09.2020 17:58
    Ну и кто вам мешает? возвращайтесь в свое логово и играйте в чемпионате ДНР. А потом (если чемп ДНР выиграете) поборитесь за суперкубок с победителем первенства ЛНР. Красота???
    А то ведь все равно - в Киеве живете и постоянно его же обсераете ("Динамо, Динамо...нах...ты нам надо!" - забыл что ли серун???!!!!!)
    лига чемпионов бамбаса. дурачок енакиево - шахтер данецк
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 21.09.2020 18:16
    +3
    через рашку добирайтесь!
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 21.09.2020 18:12
    -3
    было бы хорошо.. но одного желания мало
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 18:11
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:43
    Ты прав, а сейчас иди попрыгай.
    З привеликим задоволенням піду поскачу з дітьми, пограю в футбол, баскетбол на відміну від вас, срашистів, у яких одна забава-ліпити Пуйла з гімна.
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 21.09.2020 17:58
    +3
    Ну и кто вам мешает? возвращайтесь в свое логово и играйте в чемпионате ДНР. А потом (если чемп ДНР выиграете) поборитесь за суперкубок с победителем первенства ЛНР. Красота???
    А то ведь все равно - в Киеве живете и постоянно его же обсераете ("Динамо, Динамо...нах...ты нам надо!" - забыл что ли серун???!!!!!)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 17:58
    +3
    Maks7777, 21.09.2020 17:40
    С зелей которым как клоуном руководит Ахметов,и то нехера для Мира и не чего не делается,,слова слова только слова....
    А к миру только одни путь - возвращение Крыма , и уборка росиянской алкашни с Донецка и Луганска .
    И все , сразу станет мир ✌️
    Ссылка
    Surkisbravo!
      Surkisbravo!, 21.09.2020 17:53
    -7
    Та хто ж не мріє, щоб Донбас повернувся в Україну і Шахтар грав у рідному місті?
    Я ось і досі жалкую, що ні разу не побував на новій Донбас-арені ще до війни. А була така можливість під час Євро-2012, - однокласник запропонував поїхати на гру Англії і Франції, були у нього квитки (дорогущі правда, але то таке, можна було б якось вирішити), а я відмовився...
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 21.09.2020 17:52
    +4
    «Мечта «Шахтера» остается той же - Лига чемпионов. И трофей Лиги Европы - все нужно.
    Мечтать не вредно,все это воздушные шарики,особенно -и возвращении на Донбасс Арену-гудеть меньше надо было,а действовать!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 17:49
    +6
    Реально.Не бачу ніяких перспектив повернення Лугандону в Україну.
    Навіть коли здохне Путлер нічого в срашистській ПаРаші не поміняється і не підуть вони з України. Що в ПаРаші, що в Лугандоні зараз виросло покоління фашистів і шансів, що там щось поміняється зараз нема ніяких. Можливо через років 50-60, але і то вилами по-воді писано.
    Можете мінусувати, але, на жаль, це правда.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 17:48
    +7
    der_MaiStier, 21.09.2020 17:40
    За логікою Зебіла:"Шахтарю треба просто повернутись у Юзовку і все буде гаразд. І одразу на Дамбас-арену грати єврокубки, бо народ Дамбаса тільки про це і мріє"
    Аэропорт уничтожили, авиа сообщения нет, арену забросили, ввели рупии и совковое прошлое по негативной части с изоляцией от всех цивилизованных стран - такой себе успех "республик"
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.09.2020 17:48
    +3
    Не, даyнбассов уже с Киева не выгонишь, да и какого солидного игрока может привлечь серий Донецк? Они, даyнбассы уже к гламурной киевской жизни привыкли, вернее многие даже данецк не видели своими глазами, для многих это будет культурный шок после Киева, когда они переедут в Донецк
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:43
    -14
    DKTheBest2, 21.09.2020 17:41
    З Мухосраньска. Бот віт, з путлеровськоі фабрики тролів.
    Ты прав, а сейчас иди попрыгай.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 17:48
    +7
    der_MaiStier, 21.09.2020 17:40
    За логікою Зебіла:"Шахтарю треба просто повернутись у Юзовку і все буде гаразд. І одразу на Дамбас-арену грати єврокубки, бо народ Дамбаса тільки про це і мріє"
    Аэропорт уничтожили, авиа сообщения нет, арену забросили, ввели рупии и совковое прошлое по негативной части с изоляцией от всех цивилизованных стран - такой себе успех "республик"
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 17:49
    +6
    Реально.Не бачу ніяких перспектив повернення Лугандону в Україну.
    Навіть коли здохне Путлер нічого в срашистській ПаРаші не поміняється і не підуть вони з України. Що в ПаРаші, що в Лугандоні зараз виросло покоління фашистів і шансів, що там щось поміняється зараз нема ніяких. Можливо через років 50-60, але і то вилами по-воді писано.
    Можете мінусувати, але, на жаль, це правда.
    Ссылка
    der_MaiStier
      der_MaiStier, 21.09.2020 17:40
    +6
    За логікою Зебіла:"Шахтарю треба просто повернутись у Юзовку і все буде гаразд. І одразу на Дамбас-арену грати єврокубки, бо народ Дамбаса тільки про це і мріє"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 17:34
    +5
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:32
    Верим в лучшее.
    Ты с Донецка?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 21.09.2020 18:22
    +4
    Забудь про Диронецк, це надовго буде рашистська дира, де нема життя, рузкій мір
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 21.09.2020 17:52
    +4
    «Мечта «Шахтера» остается той же - Лига чемпионов. И трофей Лиги Европы - все нужно.
    Мечтать не вредно,все это воздушные шарики,особенно -и возвращении на Донбасс Арену-гудеть меньше надо было,а действовать!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 17:33
    +4
    Дарио посмотри Дневник Толстяка. Посмотри на Киевский Район.
    Ринат развернулся спиной, с вами там никто не будет разговаривать.
    Смысл этого пафоса?
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 21.09.2020 18:27
    +3
    "Старые песни о главном" від Сируна
    Йому спокійно можна йти в Слугу народу.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 18:17
    +3
    ЛЧ - мрія нездійсненна, як мінімум найближчих років 10, а Донбас Арену Ахметов сам же і про**ав. А тепер залишається про повернення туди тільки мріяти....
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 21.09.2020 18:16
    +3
    через рашку добирайтесь!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 18:11
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:43
    Ты прав, а сейчас иди попрыгай.
    З привеликим задоволенням піду поскачу з дітьми, пограю в футбол, баскетбол на відміну від вас, срашистів, у яких одна забава-ліпити Пуйла з гімна.
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 21.09.2020 17:58
    +3
    Ну и кто вам мешает? возвращайтесь в свое логово и играйте в чемпионате ДНР. А потом (если чемп ДНР выиграете) поборитесь за суперкубок с победителем первенства ЛНР. Красота???
    А то ведь все равно - в Киеве живете и постоянно его же обсераете ("Динамо, Динамо...нах...ты нам надо!" - забыл что ли серун???!!!!!)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 17:58
    +3
    Maks7777, 21.09.2020 17:40
    С зелей которым как клоуном руководит Ахметов,и то нехера для Мира и не чего не делается,,слова слова только слова....
    А к миру только одни путь - возвращение Крыма , и уборка росиянской алкашни с Донецка и Луганска .
    И все , сразу станет мир ✌️
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.09.2020 17:48
    +3
    Не, даyнбассов уже с Киева не выгонишь, да и какого солидного игрока может привлечь серий Донецк? Они, даyнбассы уже к гламурной киевской жизни привыкли, вернее многие даже данецк не видели своими глазами, для многих это будет культурный шок после Киева, когда они переедут в Донецк
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 17:41
    +3
    Trasher311987, 21.09.2020 17:34
    Ты с Донецка?
    З Мухосраньска. Бот віт, з путлеровськоі фабрики тролів.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.09.2020 17:40
    +2
    С зелей которым как клоуном руководит Ахметов,и то нехера для Мира и не чего не делается,,слова слова только слова....
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 21.09.2020 18:24
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:43
    Ты прав, а сейчас иди попрыгай.
    О пригун на бутилке виліз, допригався вчора лох дирявий
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 17:36
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:34
    Не.
    Видишь тут у нас мысли сходятся.
    Но за клубы разные болеем
    Ссылка
    ALM
      ALM, 21.09.2020 18:58
    0
    Surkisbravo!, 21.09.2020 17:53
    Та хто ж не мріє, щоб Донбас повернувся в Україну і Шахтар грав у рідному місті?
    Я ось і досі жалкую, що ні разу не побував на новій Донбас-арені ще до війни. А була така можливість під час Євро-2012, - однокласник запропонував поїхати на гру Англії і Франції, були у нього квитки (дорогущі правда, але то таке, можна було б якось вирішити), а я відмовився...
    Я думаю, кроме Ахмета и Срны, которому недвигу в Донецке впарили, большинство из игроков туда вернуться особо и не мечтает. Особенно иностранцы. Им и в Киеве хорошо.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 21.09.2020 18:56
    0
    шахтер с сыруном мечтают и рыбку съесть и на хер сесть
    Ссылка
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