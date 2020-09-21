Ангелина Калинина получила максимальный денежный грант от ITF

Молодая теннисистка получила 25 тысяч долларов

  • 21.09.2020 17:05
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Ангелина Калинина получила максимальный денежный грант от ITF
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала участницей программы фонда ITF и Фонда развития Большого шлема.

Калинина вошла в число 29 игроков из 22-х стран, которым раздали такие гранты на общую сумму в 650 тысяч долларов. 13 женщин и 10 мужчин получат по максимальному гранту в 25 тысяч долларов. В их числе и Калинина.

Сейчас Калинина в рейтинге WTA занимает 152-е место.

Данный фонд существует за счёт взносов от всех турниров Большого Шлема и даёт возможность профессиональным игрокам и юниорам выступать на большем количестве турниров, оплатив за счёт денежных грантов дорогу и проживание или увеличить количество людей в своей команде.

В прошлом году от Украины грант дали Катарине Завацкой.

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Источник — Теннисный клуб

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