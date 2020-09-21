Ангелина Калинина получила максимальный денежный грант от ITF

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала участницей программы фонда ITF и Фонда развития Большого шлема.

Калинина вошла в число 29 игроков из 22-х стран, которым раздали такие гранты на общую сумму в 650 тысяч долларов. 13 женщин и 10 мужчин получат по максимальному гранту в 25 тысяч долларов. В их числе и Калинина.

Сейчас Калинина в рейтинге WTA занимает 152-е место.

Данный фонд существует за счёт взносов от всех турниров Большого Шлема и даёт возможность профессиональным игрокам и юниорам выступать на большем количестве турниров, оплатив за счёт денежных грантов дорогу и проживание или увеличить количество людей в своей команде.

В прошлом году от Украины грант дали Катарине Завацкой.