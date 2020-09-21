Милан - Болонья: прогноз на матч Максима Калиниченко

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Милан» – «Болонья». Игра состоится в понедельник, 21 сентября. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

«Миланцы мне в конце прошлого сезона начали нравиться. После карантина они значительно прибавили. Хорошей новостью для всех поклонников этого клуба стало то, что Ибрагимович всё-таки остаётся в команде. А это означает, что «Милан» всё ещё силён и харизматичен.

«Болонья» — непростой соперник. Обычно даже топ-клубам Италии приходится повозиться в матчах с ней. Прошлый розыгрыш Серии А она закончила в середине таблицы, немного сдав концовку чемпионата после карантина. Но до этого она играла качественно и уверенно. Смогла она, например, обыграть «Рому» и, что более важно, «Аталанту».

Их последний матч в рамках Серии А закончился крупной победой «Милана» со счётом 5:1. Однако я не уверен, что в этой встрече история может повториться. Сейчас «Болонья» будет играть свежим составом, подготовленной к игре с таким сильным соперником.

Также важен тот факт, что «Милану» через несколько дней предстоит играть в квалификационном матче Лиги Европы. Это может заставить Стефано Пиоли на матч с «Болоньей» выпустить резервистов.

Но я всё равно считаю, что «Милан» победит в этой встрече. Но вряд ли, по моему мнению, его отрыв в счёте будет большим. Предлагаю поставить на победу миланцев с форой (-1)».