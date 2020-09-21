Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно искать новую команду. Долго дома не выдержу»

Наставник Дмитрий Михайленко был уволен из «Днепра-1», но рассчитывает, что вскоре сможет найти себе новую команду.
- Говорят, что следующим тренером будет Йовичевич. Вы его видели в Днепре?
- Нет, я его не видел.
- Финансовые обязательства клуб перед вами закроет?
- Я не хотел бы говорить на эту тему. Но уверен, что все будет нормально.
- Сейчас будет отпуск или сразу начнете искать новый клуб?
- Сейчас будет небольшой отпуск. Мне уже хватило сегодняшнего дня, делать с детьми уроки. Это сложнее, чем готовиться к играм. У меня так глаз не дергалcя даже в самых сложных матчах. Надо искать команду, потому что я так долго не выдержу.
Источник — Футбол 1/2/3
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