Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно искать новую команду. Долго дома не выдержу»

Наставник рассказал о том, что рассчитывает быстро вернуться к работе

  • 21.09.2020 16:27
  • 1361 просмотр
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно искать новую команду. Долго дома не выдержу»
© scdnipro1.com.ua

Наставник Дмитрий Михайленко был уволен из «Днепра-1», но рассчитывает, что вскоре сможет найти себе новую команду.

- Говорят, что следующим тренером будет Йовичевич. Вы его видели в Днепре?

- Нет, я его не видел.

- Финансовые обязательства клуб перед вами закроет?

- Я не хотел бы говорить на эту тему. Но уверен, что все будет нормально.

- Сейчас будет отпуск или сразу начнете искать новый клуб?

- Сейчас будет небольшой отпуск. Мне уже хватило сегодняшнего дня, делать с детьми уроки. Это сложнее, чем готовиться к играм. У меня так глаз не дергалcя даже в самых сложных матчах. Надо искать команду, потому что я так долго не выдержу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 21.09.2020 16:32
    +3
    Прикольно ,один день ,а семья как обуза.Зачем тогда вообще её создавать что бы так о ней отзываться.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.09.2020 16:32
    +3
    Прикольно ,один день ,а семья как обуза.Зачем тогда вообще её создавать что бы так о ней отзываться.
    Ссылка
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