Хосеп ГВАРДИОЛА: «Контракт заканчивается, а новый я должен заслужить»

Контракт наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы завершается летом 2021 года, а испанец уверен, что результаты текущего сезона должны быть убедительным для продления договора.
«Контракт заканчивается, но мне хочется остаться в «Манчестер Сити». Для этого необходимо заслужить новый договор. Посмотрим, получится ли у меня это, какие будут результаты и игра».
«Понимаю, что результаты должны быть соответствующие этому клубу», - сказал Гвардиола.
В минувшем сезоне АПЛ команда финишировала 2-й, а в Лиге чемпионов снова вылетела в четвертьфинале.
Источник — Sky Sports
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Вот также и он. За 4 года в ЛЧ никаких продвижений, но зато если даст результат на 5 году каденции - это конечно же все исправит.
Вот также и он. За 4 года в ЛЧ никаких продвижений, но зато если даст результат на 5 году каденции - это конечно же все исправит.
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