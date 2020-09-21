Хосеп ГВАРДИОЛА: «Контракт заканчивается, а новый я должен заслужить»

Контракт наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы завершается летом 2021 года, а испанец уверен, что результаты текущего сезона должны быть убедительным для продления договора.

«Контракт заканчивается, но мне хочется остаться в «Манчестер Сити». Для этого необходимо заслужить новый договор. Посмотрим, получится ли у меня это, какие будут результаты и игра».

«Понимаю, что результаты должны быть соответствующие этому клубу», - сказал Гвардиола.

В минувшем сезоне АПЛ команда финишировала 2-й, а в Лиге чемпионов снова вылетела в четвертьфинале.