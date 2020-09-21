Хосеп ГВАРДИОЛА: «Контракт заканчивается, а новый я должен заслужить»

Тренер не думает, что клуб просто так продлит контракт

  • 21.09.2020 15:52
  • 1719 просмотров
  • 4 комментария
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Контракт заканчивается, а новый я должен заслужить»
© Skysports.com

Контракт наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы завершается летом 2021 года, а испанец уверен, что результаты текущего сезона должны быть убедительным для продления договора.

«Контракт заканчивается, но мне хочется остаться в «Манчестер Сити». Для этого необходимо заслужить новый договор. Посмотрим, получится ли у меня это, какие будут результаты и игра».

«Понимаю, что результаты должны быть соответствующие этому клубу», - сказал Гвардиола.

В минувшем сезоне АПЛ команда финишировала 2-й, а в Лиге чемпионов снова вылетела в четвертьфинале.

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Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 16:51
    0
    dima.krot, 21.09.2020 16:46
    Нормальные слова тренера. В отличие от Блохина-Хацкевича-Махайличенко (не в обиду болельщикам Динамо). Почему у нас держатся за сиську до последнего - непонятно.
    коню понятно почему, их никто не берет потом ни куда.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 21.09.2020 16:51
    0
    Гвардиола прям как депутаты. Все, что было за полгода до выборов, можно смело забыть. Зато полгода до выборов начинается массовое пропихивание без мыла в одно место с помощью вантуза, т.е. я хотел сказать с помощью телевизора.
    Вот также и он. За 4 года в ЛЧ никаких продвижений, но зато если даст результат на 5 году каденции - это конечно же все исправит.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 16:51
    0
    а что думает на этот счет влада зидан?
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 21.09.2020 16:46
    0
    Нормальные слова тренера. В отличие от Блохина-Хацкевича-Махайличенко (не в обиду болельщикам Динамо). Почему у нас держатся за сиську до последнего - непонятно.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 16:51
    0
    dima.krot, 21.09.2020 16:46
    Нормальные слова тренера. В отличие от Блохина-Хацкевича-Махайличенко (не в обиду болельщикам Динамо). Почему у нас держатся за сиську до последнего - непонятно.
    коню понятно почему, их никто не берет потом ни куда.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 21.09.2020 16:51
    0
    Гвардиола прям как депутаты. Все, что было за полгода до выборов, можно смело забыть. Зато полгода до выборов начинается массовое пропихивание без мыла в одно место с помощью вантуза, т.е. я хотел сказать с помощью телевизора.
    Вот также и он. За 4 года в ЛЧ никаких продвижений, но зато если даст результат на 5 году каденции - это конечно же все исправит.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 16:51
    0
    а что думает на этот счет влада зидан?
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 21.09.2020 16:46
    0
    Нормальные слова тренера. В отличие от Блохина-Хацкевича-Махайличенко (не в обиду болельщикам Динамо). Почему у нас держатся за сиську до последнего - непонятно.
    Ссылка
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