ШЕВЧУК: «Если Луческу выведет Динамо в ЛЧ, Суркис выкупит его скульптуру»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от противостояния киевского «Динамо» с «Гентом» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«АЗ был посильнее «Гента». Но в прошлом году против бельгийцев играла «Александрия», и матчи провели на достойном уровне. Поэтому сейчас Киев с новым тренером, амбициями. Если Луческу выведет «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов, то ту скульптуру, которая накрыта полотном на базе Шахтера, Игорь Суркис выкупит у Сергея Палкина», — считает Шевчук.

«Динамо» сыграет с «Гентом» 23-го и 29-го сентября.