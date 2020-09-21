ШЕВЧУК: «Если Луческу выведет Динамо в ЛЧ, Суркис выкупит его скульптуру»

Специалист поделился ожиданиями от противостояния киевлян с бельгийским «Гентом»

  • 21.09.2020 14:51
  • 2001 просмотр
  • 5 комментариев
ШЕВЧУК: «Если Луческу выведет Динамо в ЛЧ, Суркис выкупит его скульптуру»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от противостояния киевского «Динамо» с «Гентом» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«АЗ был посильнее «Гента». Но в прошлом году против бельгийцев играла «Александрия», и матчи провели на достойном уровне. Поэтому сейчас Киев с новым тренером, амбициями. Если Луческу выведет «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов, то ту скульптуру, которая накрыта полотном на базе Шахтера, Игорь Суркис выкупит у Сергея Палкина», — считает Шевчук.

«Динамо» сыграет с «Гентом» 23-го и 29-го сентября.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.09.2020 15:43
    0
    А если не пройдет,памятник ультрасам в меховом кабинете на базе?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.09.2020 15:28
    +3
    Вклад Луческу в развитие Шахтёра и успехи не сопоставим с типа выходом Динамо в ЛЧ.
    Шевчук глупость такое вообще говорить.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.09.2020 15:14
    +4
    та хрен там он с кротами сторгуется - у той скульптуры клаусуала миллионов 20
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.09.2020 15:11
    +1
    Да кто ее с базы ,отдаст ))))Слава не мочи ее лучше на метал порежут чем киевлянам отдадут с базы с Донецка
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.09.2020 15:03
    +2
    ага за 40 млн долларов ))) как раз за призовые от ЛЧ - Слава - не смешно
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.09.2020 15:14
    +4
    та хрен там он с кротами сторгуется - у той скульптуры клаусуала миллионов 20
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.09.2020 15:28
    +3
    Вклад Луческу в развитие Шахтёра и успехи не сопоставим с типа выходом Динамо в ЛЧ.
    Шевчук глупость такое вообще говорить.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.09.2020 15:03
    +2
    ага за 40 млн долларов ))) как раз за призовые от ЛЧ - Слава - не смешно
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.09.2020 15:11
    +1
    Да кто ее с базы ,отдаст ))))Слава не мочи ее лучше на метал порежут чем киевлянам отдадут с базы с Донецка
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.09.2020 15:43
    0
    А если не пройдет,памятник ультрасам в меховом кабинете на базе?
    Ссылка
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