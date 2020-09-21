Снова коронавирус в Манчестер Сити. Заболел хавбек команды

«Манчестер Сити» объявил уже о третьем случае коронавируса в команде - позитивный тест сдал полузащитник Илкай Гюндоган, который минимум на 10 дней отправился на самоизоляцию.

Сообщается, что игрок переносит вирус без симптомов и чувствует себя нормально.

Ранее в команде украинца Александра Зинченко заболели Рияд Марез и Эймерик Ляпорт.