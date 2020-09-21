Снова коронавирус в Манчестер Сити. Заболел хавбек команды

«Манчестер Сити» объявил уже о третьем случае коронавируса в команде - позитивный тест сдал полузащитник Илкай Гюндоган, который минимум на 10 дней отправился на самоизоляцию.
Сообщается, что игрок переносит вирус без симптомов и чувствует себя нормально.
Ранее в команде украинца Александра Зинченко заболели Рияд Марез и Эймерик Ляпорт.
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Источник — BBC
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