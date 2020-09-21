Ефим КОНОПЛЯ: «Украина U-21 могла быть первой в своей группе»

Защитник считает, что команда могла добиться успеха в отборе

  • 21.09.2020 14:28
  • 761 просмотр
  • 2 комментария
Ефим КОНОПЛЯ: «Украина U-21 могла быть первой в своей группе»
© uaf.ua

Сборная Украины U-21 при новом тренере Руслане Ротане неудачно начала отбор к Евро-2021 и сейчас уже потеряла шансы выйти из группы.

Защитник команды Ефим Конопля считает, что у сборной были шансы, если бы она лучше стартовала в отборе.

- Ефим, на матчи против датчан и финнов сборная Украины выходила, как на последний бой?

- Нет. Просто в этих поединках команда была максимально сконцентрированной. Мы знали, что нам нужно делать на футбольном поле, тренеры нам все разъяснили.

- Почему не получалось показывать такой футбол и результат в начале отборочного турнира?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, команде сначала где-то не хватало сыгранности, поэтому не получилось реализовать все задумки, которые хотел видеть наш тренерский штаб.

- Гол датчан был забит с нарушением правил?

- Вне всякого сомнения. На видео все четко видно. Таким образом, сборная Украины потеряла два очка, а возможно, и шанс продолжить борьбу за попадание в финальную часть Евро. Но назад уже ничего не вернешь, нужно продолжать работать.

- Желание взять реванш у сборной Финляндии было хоть отбавляй?

- Не без этого. И датчан мы хотели победить, поскольку проиграли этим соперникам на своей земле. Но получилось, что свою миссию мы немного недовыполнили.

- Жаль, что молодежная сборная Украины так поздно проснулась?

- Конечно, жалко. Если бы мы начали отбор с той игрой, которую команда показала в Ольборге и Хельсинки, то заняли бы первое место в своей группе, но имеем то, что имеем.

- Впереди еще четыре поединка. Какие планы на них?

- Не отходить от своей игры, оттачивать мастерство и постараться показать истинную силу молодежной сборной Украины на международной арене.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Timur24
      Timur24, 21.09.2020 15:05
    -2
    Дякуйте, не до тренеру Ротаню. Який блін з нього тренер ще й збірної( Всі матчі просрав
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 21.09.2020 14:40
    -2
    якби зберегли правонаступність,дали Петракову молодіжну збірну - 100% були би першими в групі.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности