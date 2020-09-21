Ефим КОНОПЛЯ: «Украина U-21 могла быть первой в своей группе»

Сборная Украины U-21 при новом тренере Руслане Ротане неудачно начала отбор к Евро-2021 и сейчас уже потеряла шансы выйти из группы.

Защитник команды Ефим Конопля считает, что у сборной были шансы, если бы она лучше стартовала в отборе.

- Ефим, на матчи против датчан и финнов сборная Украины выходила, как на последний бой?

- Нет. Просто в этих поединках команда была максимально сконцентрированной. Мы знали, что нам нужно делать на футбольном поле, тренеры нам все разъяснили.

- Почему не получалось показывать такой футбол и результат в начале отборочного турнира?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, команде сначала где-то не хватало сыгранности, поэтому не получилось реализовать все задумки, которые хотел видеть наш тренерский штаб.

- Гол датчан был забит с нарушением правил?

- Вне всякого сомнения. На видео все четко видно. Таким образом, сборная Украины потеряла два очка, а возможно, и шанс продолжить борьбу за попадание в финальную часть Евро. Но назад уже ничего не вернешь, нужно продолжать работать.

- Желание взять реванш у сборной Финляндии было хоть отбавляй?

- Не без этого. И датчан мы хотели победить, поскольку проиграли этим соперникам на своей земле. Но получилось, что свою миссию мы немного недовыполнили.

- Жаль, что молодежная сборная Украины так поздно проснулась?

- Конечно, жалко. Если бы мы начали отбор с той игрой, которую команда показала в Ольборге и Хельсинки, то заняли бы первое место в своей группе, но имеем то, что имеем.

- Впереди еще четыре поединка. Какие планы на них?

- Не отходить от своей игры, оттачивать мастерство и постараться показать истинную силу молодежной сборной Украины на международной арене.