Новак Джокович – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, состоится финальный поединок на Мастерсе в Риме.
В матче за титул сыграют первый номер мирового рейтинга Новак Джокович и Диего Шварцман из Аргентины (№15 ATP), который впервые в карьере сыграет в финале Мастерса. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались четыре раза, Джокович не проигрывал.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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