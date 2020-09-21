Новак Джокович – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, состоится финальный поединок на Мастерсе в Риме.



В матче за титул сыграют первый номер мирового рейтинга Новак Джокович и Диего Шварцман из Аргентины (№15 ATP), который впервые в карьере сыграет в финале Мастерса. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались четыре раза, Джокович не проигрывал.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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