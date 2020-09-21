ВИДЕО. Яростная стычка футболистов с полицией во время матча в Бразилии

В матче команд «Манаус» и «Трезе» (1:1) в бразильской Серии C произошла потасовка между футболистами и представителями полиции.

На 90+7 минуте хозяева поля сравняли счет, чем оказалась недовольна команда гостей. Игроки начали выяснять отношения с рефери матча, после чего вмешались полицейские. Возникла потасовка, некоторые игроки получили удары дубинкой, и были применены газовые балончики.