ВИДЕО. Яростная стычка футболистов с полицией во время матча в Бразилии

В матче команд «Манаус» и «Трезе» (1:1) в бразильской Серии C произошла потасовка между футболистами и представителями полиции.
На 90+7 минуте хозяева поля сравняли счет, чем оказалась недовольна команда гостей. Игроки начали выяснять отношения с рефери матча, после чего вмешались полицейские. Возникла потасовка, некоторые игроки получили удары дубинкой, и были применены газовые балончики.
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Источник — YouTube
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