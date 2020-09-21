Гезтепе вернулся к переговорам с Динамо по Жерсону Родригешу

Турецкий клуб нацелен на то, чтобы подписать люксембуржца

  • 21.09.2020 13:08
  • 2780 просмотров
  • 6 комментариев
Гезтепе вернулся к переговорам с Динамо по Жерсону Родригешу
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Легионер «Динамо» из Люксембурга Жерсон Родригеш по-прежнему находится в сфере внимания турецкого «Гезтепе».

Согласно последней информации, турки снова вышли на связь с футболистом, чтобы обсудить с ним, а также «Динамо», вопрос потенциального трансфера.

Ожидается, что диалог будет продолжен, и в ближайшее время «Гезтепе» получит возможность завершить сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гезтепе» хотел арендовать Жерсона на сезон за 250 тысяч евро. При этом, сам форвард якобы был не против варианта с возвращением в турецкий чемпионат, где провел вторую часть минувшего сезона в аренде в «Анкарагюджю».

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Источник — Yeni Asir

(16 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 21.09.2020 14:11
    +1
    Качка. Чекаємо новини: офіційно - Кравець перейшов в Гезтепе
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 13:51
    +1
    Кравец ушел с Динамо
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 21.09.2020 13:51
    0
    Дадад.
    Давайте еще Цыганкова и Шапаренко отдадим в аренду в Гезтепе.
    250тис на дороге не валяются!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.09.2020 13:34
    +8
    Турецкая пресса вообще оторвана от реальности
    Родригеса прямо сейчас можно продать лямов за 5.
    Кому нужна эта аренда и 250 тыс. евро?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 13:32
    +2
    Да и не за копейки нахрена таких игроков отдавать? На данный момент он ключевой игрок без преувеличения.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.09.2020 13:16
    +5
    как за копейки отдавать то лучше пусть играет тут
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.09.2020 13:34
    +8
    Турецкая пресса вообще оторвана от реальности
    Родригеса прямо сейчас можно продать лямов за 5.
    Кому нужна эта аренда и 250 тыс. евро?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.09.2020 13:16
    +5
    как за копейки отдавать то лучше пусть играет тут
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 13:32
    +2
    Да и не за копейки нахрена таких игроков отдавать? На данный момент он ключевой игрок без преувеличения.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.09.2020 14:11
    +1
    Качка. Чекаємо новини: офіційно - Кравець перейшов в Гезтепе
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 13:51
    +1
    Кравец ушел с Динамо
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 21.09.2020 13:51
    0
    Дадад.
    Давайте еще Цыганкова и Шапаренко отдадим в аренду в Гезтепе.
    250тис на дороге не валяются!
    Ссылка
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