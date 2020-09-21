Гезтепе вернулся к переговорам с Динамо по Жерсону Родригешу

Легионер «Динамо» из Люксембурга Жерсон Родригеш по-прежнему находится в сфере внимания турецкого «Гезтепе».

Согласно последней информации, турки снова вышли на связь с футболистом, чтобы обсудить с ним, а также «Динамо», вопрос потенциального трансфера.

Ожидается, что диалог будет продолжен, и в ближайшее время «Гезтепе» получит возможность завершить сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гезтепе» хотел арендовать Жерсона на сезон за 250 тысяч евро. При этом, сам форвард якобы был не против варианта с возвращением в турецкий чемпионат, где провел вторую часть минувшего сезона в аренде в «Анкарагюджю».