Гент – Динамо. Букмекеры верят в проход киевлян, но не в победу в 1-м матче

В среду, 23 сентября, киевское «Динамо» сыграет матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Гента». Первая встреча данного этапа состоится в Бельгии.



В первом матче букмекеры отдают немного больше шансов хозяевам. На победу «Гента» можно поставить с коэффициентом 2.48, на ничью - 3.25, поражение оценено в 2.95.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.83. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.12, ТМ2.5 – 1.72.



Проход «Динамо» в групповой раунд оценен коэффициентом 1.65, проход «Гента» – 2.24.



Напомним, матч «Гент» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.