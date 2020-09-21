В понедельник, 21-го сентября, состоится матч 2-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский «Вулерхэмптон» примет «Манчестер Сити».
Поединок пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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