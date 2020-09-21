ТаТоТаке. Суперматч Заря – Шахтер, чистый кайф в Запорожье

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив смакуют топ-битву Зари и Шахтера, анализируют кадровые новинки Луческу в Динамо, возносят до небес Ворсклу и критикуют муниципальные клубы.

В выпуске также альтернативная сборная для Шевченко, инсайды о деталях контракта Скрипника с Зарей и трансферные новости Динамо.

00.00. Анонс

01.16 Сенькив ублажает подписчиков

01.40. Чистый кайф в Запорожье

03.34. Сюрпризы от Скрипника и Каштру

05.40. Нашли виновного в первом голе Зари

06.16. Самый главный вопрос тура

07.38. Странный инсайд: почему могли уволить Скрипника

08.36. Спиваковский и Сенькив соревнуются в метафорах

09.41. Разница между Луческу и предшественниками

10.45. Спиваковский тешит аналитикой

11.46. Новые чудачества арбитров

12.57. Резервисты Динамо - молодцы?

14.08. Что будет с Гентом?

16.18. Трансферные новости Динамо

18.02. Дембельский аккорд Михайленко

19.08. Неоднозначный поступок и мягкость

20.22. Игровые проблемы Днепра-1

21.40. Осторожно! Хвалим Мариуполь

22.40. Ворскла - чемпион?

23.55. Александрия и Бегбедер

24.59. Как Десне жить без Филиппова?

27.06. Стратегия Ингульца - не ок

28.06. Рух и "Будет бой". Ха-ха

29.06. Душевная боль Сенькива

30.43. Пекло для сборной Украины

32.37. Оболонь - дно?

33.23. Тут точно. Муниципальные клубы - дерьмо

34.15. Золотая ставка от Сенькива

34.52 Прощание

35.23 Бекстейдж