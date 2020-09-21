ТаТоТаке. Суперматч Заря – Шахтер, чистый кайф в Запорожье

Смотрите новый выпуск футбольной программы

  • 21.09.2020 11:45
  • 517 просмотров
  • 0 комментариев
ТаТоТаке. Суперматч Заря – Шахтер, чистый кайф в Запорожье
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив смакуют топ-битву Зари и Шахтера, анализируют кадровые новинки Луческу в Динамо, возносят до небес Ворсклу и критикуют муниципальные клубы.

В выпуске также альтернативная сборная для Шевченко, инсайды о деталях контракта Скрипника с Зарей и трансферные новости Динамо. 

00.00. Анонс 
01.16 Сенькив ублажает подписчиков
01.40. Чистый кайф в Запорожье
03.34. Сюрпризы от Скрипника и Каштру
05.40. Нашли виновного в первом голе Зари
06.16. Самый главный вопрос тура
07.38. Странный инсайд: почему могли уволить Скрипника
08.36. Спиваковский и Сенькив соревнуются в метафорах
09.41. Разница между Луческу и предшественниками
10.45. Спиваковский тешит аналитикой
11.46. Новые чудачества арбитров
12.57. Резервисты Динамо - молодцы?
14.08. Что будет с Гентом?
16.18. Трансферные новости Динамо
18.02. Дембельский аккорд Михайленко
19.08. Неоднозначный поступок и мягкость
20.22. Игровые проблемы Днепра-1
21.40. Осторожно! Хвалим Мариуполь
22.40. Ворскла - чемпион?
23.55. Александрия и Бегбедер
24.59. Как Десне жить без Филиппова?
27.06. Стратегия Ингульца - не ок
28.06. Рух и "Будет бой". Ха-ха
29.06. Душевная боль Сенькива
30.43. Пекло для сборной Украины
32.37. Оболонь - дно?
33.23. Тут точно. Муниципальные клубы - дерьмо
34.15. Золотая ставка от Сенькива
34.52 Прощание
35.23 Бекстейдж

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности