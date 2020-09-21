ТаТоТаке. Суперматч Заря – Шахтер, чистый кайф в Запорожье

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив смакуют топ-битву Зари и Шахтера, анализируют кадровые новинки Луческу в Динамо, возносят до небес Ворсклу и критикуют муниципальные клубы.
В выпуске также альтернативная сборная для Шевченко, инсайды о деталях контракта Скрипника с Зарей и трансферные новости Динамо.
00.00. Анонс
01.16 Сенькив ублажает подписчиков
01.40. Чистый кайф в Запорожье
03.34. Сюрпризы от Скрипника и Каштру
05.40. Нашли виновного в первом голе Зари
06.16. Самый главный вопрос тура
07.38. Странный инсайд: почему могли уволить Скрипника
08.36. Спиваковский и Сенькив соревнуются в метафорах
09.41. Разница между Луческу и предшественниками
10.45. Спиваковский тешит аналитикой
11.46. Новые чудачества арбитров
12.57. Резервисты Динамо - молодцы?
14.08. Что будет с Гентом?
16.18. Трансферные новости Динамо
18.02. Дембельский аккорд Михайленко
19.08. Неоднозначный поступок и мягкость
20.22. Игровые проблемы Днепра-1
21.40. Осторожно! Хвалим Мариуполь
22.40. Ворскла - чемпион?
23.55. Александрия и Бегбедер
24.59. Как Десне жить без Филиппова?
27.06. Стратегия Ингульца - не ок
28.06. Рух и "Будет бой". Ха-ха
29.06. Душевная боль Сенькива
30.43. Пекло для сборной Украины
32.37. Оболонь - дно?
33.23. Тут точно. Муниципальные клубы - дерьмо
34.15. Золотая ставка от Сенькива
34.52 Прощание
35.23 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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