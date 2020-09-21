Невероятное доверие. Игроки Ман Сити выбрали Фернандиньо капитаном команды

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо в сезоне-2020/21 будет выполнять функции капитана команды.

Такое решение приняли футболисты и персонал, о чем сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Игроки и персонал проголосовали на выборах капитана. Фернандиньо будет новым капитаном, ведь он все так же хорош, как и раньше, когда я только узнал его. Решали игроки и персонал, и я более чем рад такому выбору», - заявил Гвардиола.

Напомним, Фернандиньо проводит свой восьмой сезон за «Манчестер Сити». Всего в стане команды на его счету 314 матчей, 23 гола и 26 ассистов.

Прежний капитан «Манчестер Сити» Давид Сильва летом покинул клуб, вернувшись в родную Испанию в ряды «Реал Сосьедада».