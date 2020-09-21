Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно сделать глубокий анализ»

Украинский тренер о поражении в чемпионате

  • 21.09.2020 11:29
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Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно сделать глубокий анализ»
© ФК Шахтер

«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука на выезде проиграл «Славии» из Мозыря со счетом 0:1. Солигорская команда набрала 46 очков и теперь отстает на 3 балла от БАТЭ, который захватил единоличное лидерство за счет победы над «Слуцком» (3:1).

После игры наставник Шахтера был расстроен результатом:

- Мы понимали, что здесь для нас будет тяжелая игра. Проанализировав действия соперников, их манеру игры, мы понимали, что это команда серьезная, играющая. Но при этом мы рассчитывали на победу, на три очка. Потому, сейчас мы расстроены. Наша задача будет в том, чтобы справиться с этим психологически, провести хороший и глубокий анализ, исправление ошибок. Борьба еще вся впереди.

-  Как вы оцените качество игры «Шахтера» сегодня?

— Мне бы не хотелось вдаваться в какой-то анализ, чтобы говорить, где и что у нас не получилось. Я просто скажу, что мы хотим играть лучше, хотим играть результативнее, быть лучше в таком компоненте игры, как завершение атак, в реализации. И над этим мы будем работать.

-  Перед этим туром «Шахтер» был на первом месте, а «Славия» на двенадцатом. Можно ли говорить, о недооценке соперника?

-  Нет, я не думаю. Потому что мы с футболистами проанализировали действия соперника, и мы видели, что команда реально умеет играть в футбол. И она делает это или старается играть в нормальный футбол с любым соперником.

- Как вы оцениваете дебют Никиты Корзуна?

-  Я скажу, что нормально. Вообще, его приход в команду – это положительный момент, он серьезный футболист. Я думаю, что он поможет «Шахтеру». И, конечно, он будет играть еще намного сильнее.

- Довольны ли вы на данный момент глубиной состава?

-  Тренер никогда не может быть доволен глубиной состава. Это такой процесс, что всегда хочется усиливаться. Чтобы новые игроки приходили и создавали конкуренцию в команде, и добавляли еще каких-то нюансов. Нам бы очень хотелось, чтобы в атаке мы были немного разнообразней и намного острее. Потому, конечно, хотелось бы приобрести хорошего атакующего игрока. Но, во-первых, это сейчас непросто сделать. Во-вторых, надо найти игрока, в котором мы абсолютно уверены, в том, что он усилит «Шахтер». Но сейчас что-то более сказать не могу. Это очень непростой вопрос.

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

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