Вольфсбург, соперник Десны в Лиге Европы, разошелся миром с Байером

20 сентября в чемпионате Германии прошли матчи 1-го тура Бундеслиги.

«Вольфсбург» разошелся миром с «Байером». В поединке не было забито ни одного гола (0:0).

«Волки» являются соперником «Десны» в Лиге Европы, этот матч пройдет в Германии 24 сентября.

Бундеслига. 1-й тур

«Вольфсбург» – «Байер» – 0:0

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Паулу Отавиу, 69), Лакруа, Мехмеди (Клаус, 69), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Брекало, Жуан Виктор (Герхардт, 78), Вегхорст.

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Синкгравен (Венделл, 76), Тапсоба, Л.Бендер, Арангис, Беллараби (Баумгартлингер, 85), Демирбай (Амири, 63), Вирц (Похьянпало, 85), Аларио (Шик, 63), Диаби.

Предупреждения: Арангис, 33. Шлагер, 43. Баумгартлингер, 90+2.

Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги