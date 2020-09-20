Владимир МИКИТИН: «Испания полностью переиграла растерянную Украину»

Специалист поделился мнением о перспективах «сине-желтых» в Лиге наций

  • 20.09.2020 17:33
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Владимир МИКИТИН: «Испания полностью переиграла растерянную Украину»
© ФК Заря Луганск. Владимир Микитин

Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций.

— Итоговый счет матча с Испанией (0:4) показал, где находится сборная Украины или такой разгром был просто недоразумением?
— Испания по счету и по игре полностью переиграла нашу команду, при этом удивило то, что «сине-желтые» были растеряны, контригры вообще не получилось. Хочется верить, что это был просто не день сборной Украины.

— После двух туров «сине-желтые» занимают второе место. Это отличный для нас показатель?
— Понятно, что вся борьба еще впереди, тем не менее, даже на этом отрезке пути приятно видеть сборную Украины на втором месте в компании грандов.

— Каковы теперь перспективы команды Андрея Шевченко в Лиге наций?
— В любом случае, нужно ставить максимальные цели. Получится ли их достичь, сказать сложно, но самое важное в данной ситуации — это закрепиться в дивизионе А. Опыт таких встреч переоценить очень сложно.

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Источник — zbirna.com

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