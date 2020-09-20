Евгений КРАСНИКОВ: «Металлист всегда был сильнее Днепра»

Президент «Металла» и бывший спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников сравнил «Металлист» и «Днепр» в лучших сезонах команд в еврокубках.

«Вы посмотрите статистику — мы всегда были сильнее «Днепра». Ну потом, когда ушел Маркевич, когда Курченко начал шатать...

Когда мы пришли с Маркевичем в «Металлист», «Днепр» никогда выше нас не был. И по людям мы сильнее были, и по всему. Рассказы про судейство — это ерунда.

Команда «Днепр» была хорошей. Но это больше был коллектив, а «Металлист» по мастерству, по таланту, по потенциалу был на голову сильнее. В «Днепре» не было таких сильных игроков, которые были в «Металлисте», — сказал Красников в эфире канала «Бомбардир».