Евгений КРАСНИКОВ: «Металлист всегда был сильнее Днепра»

В днепровском клубе не было настолько сильных игроков, считает специалист

  • 20.09.2020 17:16
  • 1000 просмотров
  • 10 комментариев
Евгений КРАСНИКОВ: «Металлист всегда был сильнее Днепра»
© YouTube. Евгений Красников

Президент «Металла» и бывший спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников сравнил «Металлист» и «Днепр» в лучших сезонах команд в еврокубках.

«Вы посмотрите статистику — мы всегда были сильнее «Днепра». Ну потом, когда ушел Маркевич, когда Курченко начал шатать...

Когда мы пришли с Маркевичем в «Металлист», «Днепр» никогда выше нас не был. И по людям мы сильнее были, и по всему. Рассказы про судейство — это ерунда.

Команда «Днепр» была хорошей. Но это больше был коллектив, а «Металлист» по мастерству, по таланту, по потенциалу был на голову сильнее. В «Днепре» не было таких сильных игроков, которые были в «Металлисте», — сказал Красников в эфире канала «Бомбардир».

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    Solova63
    online
      Solova63 , 20.09.2020 18:37
    0
    Ребята, никто за титулы и достижения не спорит. Днепр естественно титулованнее. Красников говорит исключительно за тот период, когда они с АВЯ рулили Металлистом!... С момента их прихода и до 2012г, когда появился курченка. В тексте ясно об этом сказано. Не нужно зря испражняться...
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    romeo_xai
      romeo_xai, 20.09.2020 18:28
    +1
    Вирвано з контексту. Красніков мав на увазі відрізок, коли Металіст взяв латинський вектор, і почав купувати гравців з Аргентини та Бразилії. Мова йшла про майстерність та технічність. Гравців, рівня Соси, Тайсона, Шав'єра у Дніпрі не було.
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    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 18:13
    +1
    Ага. И чемпом Совка был 2 раза, и в финал Лиги Европы выходил, и в 1/4 Кубка чемпионов 2 раза играл. Короче сильнее был всегда
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 18:01
    +2
    DKTheBest2, 20.09.2020 17:41
    Статистика каже,що навпаки. В совковому чемпіонаті Металіст і поруч з Дніпром не стояв. І в ЧУ у Дніпра статистика краща. І в Європі Дніпро має кращі показники.
    І що це за неграмотні піонери правду мінусують?
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    samird
    online
      samird, 20.09.2020 17:53
    +2
    Металлисту до Днепра, как до звёзд. В целом. Эпизодически бывали конечно и сильнее. Но какое это имеет значение? Абсолютно никакого.
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    DSH88
      DSH88, 20.09.2020 17:49
    +2
    За время его работы при Ярославском был сильней. А за всю история ... Это уже другая история.
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.09.2020 17:44
    0
    ахахаха нащо викладати цю піздеж?
    дніпро шо по титулам і досягненням шо по гравцяв які грали в різні роки сильніше металіста тут і говорити нема чого.
    Красніков балабол в своєму репертуарі
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.09.2020 17:44
    0
    ахахаха нащо викладати цю піздеж?
    дніпро шо по титулам і досягненням шо по гравцяв які грали в різні роки сильніше металіста тут і говорити нема чого.
    Красніков балабол в своєму репертуарі
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 17:41
    -1
    Статистика каже,що навпаки. В совковому чемпіонаті Металіст і поруч з Дніпром не стояв. І в ЧУ у Дніпра статистика краща. І в Європі Дніпро має кращі показники.
    Ссылка
    BORIS Borisov
      BORIS Borisov, 20.09.2020 17:33
    0
    Ну конечно, считай 70%украинцы остальные иностранцы, у вас 90% иностранцы натурализованые остальные украинцы, никто с этим не спорит что металлист был сильнее днепра. Не покупай иностранцев обосрались бы по полной.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 18:01
    +2
    DKTheBest2, 20.09.2020 17:41
    Статистика каже,що навпаки. В совковому чемпіонаті Металіст і поруч з Дніпром не стояв. І в ЧУ у Дніпра статистика краща. І в Європі Дніпро має кращі показники.
    І що це за неграмотні піонери правду мінусують?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.09.2020 17:53
    +2
    Металлисту до Днепра, как до звёзд. В целом. Эпизодически бывали конечно и сильнее. Но какое это имеет значение? Абсолютно никакого.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 20.09.2020 17:49
    +2
    За время его работы при Ярославском был сильней. А за всю история ... Это уже другая история.
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 20.09.2020 18:28
    +1
    Вирвано з контексту. Красніков мав на увазі відрізок, коли Металіст взяв латинський вектор, і почав купувати гравців з Аргентини та Бразилії. Мова йшла про майстерність та технічність. Гравців, рівня Соси, Тайсона, Шав'єра у Дніпрі не було.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 18:13
    +1
    Ага. И чемпом Совка был 2 раза, и в финал Лиги Европы выходил, и в 1/4 Кубка чемпионов 2 раза играл. Короче сильнее был всегда
    Ссылка
    Solova63
    online
      Solova63 , 20.09.2020 18:37
    0
    Ребята, никто за титулы и достижения не спорит. Днепр естественно титулованнее. Красников говорит исключительно за тот период, когда они с АВЯ рулили Металлистом!... С момента их прихода и до 2012г, когда появился курченка. В тексте ясно об этом сказано. Не нужно зря испражняться...
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.09.2020 17:44
    0
    ахахаха нащо викладати цю піздеж?
    дніпро шо по титулам і досягненням шо по гравцяв які грали в різні роки сильніше металіста тут і говорити нема чого.
    Красніков балабол в своєму репертуарі
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.09.2020 17:44
    0
    ахахаха нащо викладати цю піздеж?
    дніпро шо по титулам і досягненням шо по гравцяв які грали в різні роки сильніше металіста тут і говорити нема чого.
    Красніков балабол в своєму репертуарі
    Ссылка
    BORIS Borisov
      BORIS Borisov, 20.09.2020 17:33
    0
    Ну конечно, считай 70%украинцы остальные иностранцы, у вас 90% иностранцы натурализованые остальные украинцы, никто с этим не спорит что металлист был сильнее днепра. Не покупай иностранцев обосрались бы по полной.
    Ссылка
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