Брюгге без Соболя забил шесть мячей Зюлте-Варегему

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на выезде обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 6:0.
25-летний украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь на поле так и не вышел, проведя весь матч на скамейке запасных.
«Зюлте-Варегем» — «Брюгге» — 0:6
Голы: Дешахт, 6, автогол, Крменчик, 19, 41, Ванакен, 31, де Кетеларе, 67, Баланта, 74
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Источник — Sport.ua
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