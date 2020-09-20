Брюгге без Соболя забил шесть мячей Зюлте-Варегему

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на выезде обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 6:0.

25-летний украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь на поле так и не вышел, проведя весь матч на скамейке запасных.

«Зюлте-Варегем» — «Брюгге» — 0:6

Голы: Дешахт, 6, автогол, Крменчик, 19, 41, Ванакен, 31, де Кетеларе, 67, Баланта, 74