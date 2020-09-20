Олимпик — Минай. Видео второго гола Шахаба

25-летний иранский нападающий донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди сделал дубль в поединке 3-го тура УПЛ против «Миная». Второй мяч Шахаб забил на 66-й минуте матча, сделав счет 3:0 в пользу своей команды.
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Источник — Футбол 1/2/3
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