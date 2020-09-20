Яруд — Энергия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 3-го тура Второй лиги Украины, в котором «Яруд» примет «Энергию» из Новой Каховки.
Прямая трансляция матча начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — YouTube
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