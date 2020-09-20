Олимпик — Минай. Видео первого гола Шахаба

25-летний иранский форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди отметился забитым голом в поединке 3-го тура УПЛ против «Миная». На 60-й минуте встречи Шахаб сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
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Источник — Футбол 1/2/3
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