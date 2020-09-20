Фран Соль может перейти в Жирону

Испанский клуб интересуется форвардом киевского «Динамо»

  • 20.09.2020 14:52
  • 1565 просмотров
  • 6 комментариев
Фран Соль может перейти в Жирону
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в «Жироне». Сделка может состояться в это трансферное окно.

Контракт Соля принадлежит «Динамо» с января 2019-го года после перехода из нидерландского «Виллема II» за €3,5 миллиона. На данный момент футболист оценивается в €2 миллиона.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» два матча, где забил один мяч.

Контракт Франа с киевским клубом рассчитан до декабря 2023-го года.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 15:31
    +1
    Посмотрел ху из Жирона?? 2-й дивизион Испании.
    Несомненно это карьера по восходящей
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.09.2020 15:13
    0
    Печаль а не игрок
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.09.2020 15:12
    -1
    Зачем Жироне брёвна?
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 20.09.2020 15:11
    +1
    Дай Бог Жирона заберет этот балласт хоть за бесплатно и облегчит зарплатную ведомость. Смотреть на этого неуклюжего гуся сил больше нет. Благословляю !!! Тьфу-тьфу-тьфу.
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 20.09.2020 15:04
    -1
    88serhiiO, 20.09.2020 15:00
    Фран Сіль
    El Sol по-испански солнце, бездарь
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 20.09.2020 15:00
    0
    Фран Сіль
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 15:31
    +1
    Посмотрел ху из Жирона?? 2-й дивизион Испании.
    Несомненно это карьера по восходящей
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 20.09.2020 15:11
    +1
    Дай Бог Жирона заберет этот балласт хоть за бесплатно и облегчит зарплатную ведомость. Смотреть на этого неуклюжего гуся сил больше нет. Благословляю !!! Тьфу-тьфу-тьфу.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.09.2020 15:13
    0
    Печаль а не игрок
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 20.09.2020 15:00
    0
    Фран Сіль
    Ссылка
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