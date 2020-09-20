Фран Соль может перейти в Жирону

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в «Жироне». Сделка может состояться в это трансферное окно.

Контракт Соля принадлежит «Динамо» с января 2019-го года после перехода из нидерландского «Виллема II» за €3,5 миллиона. На данный момент футболист оценивается в €2 миллиона.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» два матча, где забил один мяч.

Контракт Франа с киевским клубом рассчитан до декабря 2023-го года.