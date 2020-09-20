Артем БОНДАРЕНКО: «В сборной царит прекрасная атмосфера»

20-летний футболист «Мариуполя» Артем Бондаренко рассказал о своих выступлениях за сборную Украины U-21.

— Недавно ты был в расположении молодежной сборной Украины. Как оцениваешь игры с Данией и Финляндией?

— Несмотря на то, что положение в группе у нас тяжелое, в сборной царит прекрасная атмосфера. С Русланом Ротанем работать большое удовольствие. Мы стараемся играть в комбинационный футбол. Жалко, что с датчанами немного не хватило, чтобы выиграть. С Финляндией все получилось, выиграли по делу. Будем стараться, чтобы в следующих матчах тоже проявить себя.