В поединке 2-го тура чемпионата Испании по футболу «Хетафе» обыграл «Осасуну» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Мата.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Хетафе» — «Осасуна» — 1:0
Гол: Мата, 54
Лучшие моменты матча Хетафе - Осасуна
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Хайме Мата (Хетафе).
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Источник — Sport.ua
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