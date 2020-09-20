Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября в 17:00 в Черновцах на стадионе «Буковина» состоится поединок 3-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Буковина» Черновцы – «Ужгород».
Плейер с трансляцией будет добавлен перед началом игры.
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Источник — YouTube
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