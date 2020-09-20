Артем ФРАНКОВ: «Десне не удалось пройти по грани»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги поединка 3-го тура УПЛ «Ингулец» — «Десна» (1:1).

«Супергол Сичинавы и суперсэйвы Ковалева и Балана (удары в упор черниговцев Шевцова и Будковского) позволили «Ингульцу» отобрать два очка у «Десны» — 1:1. Скажу так, у нечужого для себя клуба — по линии президента «Ингульца»))) Десна же рисковала ротацией перед «Вольфсбургом», сильно рисковала и, в принципе, дорисковалась — пройти по грани не удалось. Могло удасться, но — нет», — написал Франков.