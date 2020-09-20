Коронавирусная катастрофа. В клубе сына Луческу 27 инфицированных

В саудовском клубе «Аль-Хиляль», главным тренером которого является сын наставника «Динамо» Мирчи Луческу Рэзван, настоящая катастрофа вокруг зараженных коронавирусом.
По последним данным, в клубе насчитывается 27 инфицированных, в том числе 14 футболистов. Накануне стало известно о еще 10 случаях заражения, в том числе и у звездного 33-летнего итальянского легионера «Аль-Хиляля» Себастьяна Джовинко.
По этой причине «Аль-Хиляль» выступил с официальной просьбой об экстренном переносе матча Лиги чемпионов АФК против иранского «Шахр Ходро», проведение которого было запланировано на сегодняшний вечер.
Напомним, «Аль-Хиляль» является действующим победителем Лиги чемпионов АФК. К этому триумфу саудовскую команду привел в ноябре минувшего года Рэзван Луческу.
Источник — Digisport.ro
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