ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
20:00. Чемпионат Англии. Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 2,69 - 3,20 - 2,89
20:15. Чемпионат Англии. Вулверхемптон - Манчестер Сити 6,50 - 4,50 - 1,51
21:45. Чемпионат Италии. Милан - Болонья 1,59 - 4,40 - 5,40
22:00. Чемпионат Испании. Бетис - Вальядолид 1,91 - 3,45 - 4,45
БАСКЕТБОЛ
02:30. НБА. Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 1,38 - 12,50 - 3,75
ТЕННИС
15:00. Рим. Плишкова - Халеп 2,55 - 1,59
Источник — Sport.ua
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