Лунин впервые попал в заявку Реала на матч Ла Лиги

Украинский голкипер оказался в заявке на поединок 2-го тура против «Реал Сосьедада»

  • 20.09.2020 07:42
  • 724 просмотра
  • 1 комментарий
Лунин впервые попал в заявку Реала на матч Ла Лиги
© Instagram. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в официальном твиттере клуба объявил список из 22 игроков, заявленных на матч против «Реал Сосьедада». В список игроков попал 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это первое попадание в заявку «сливочных» с момента прихода в клуб.

 

 

Отметим, что в этом сезоне Зинедин Зидан сделал Лунина сменщиком основного стража ворот – Тибо Куртуа.

«Реал» проведет первый матч в чемпионате Испании (поединок 1-го тура был перенесен) в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(3 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
      norma_zap, 20.09.2020 07:47
    0
    Вот это уже что-то, поздравляю и желаю удачи Андрею!
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 20.09.2020 07:47
    0
    Вот это уже что-то, поздравляю и желаю удачи Андрею!
    Ссылка
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