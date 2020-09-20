Лунин впервые попал в заявку Реала на матч Ла Лиги

Мадридский «Реал» в официальном твиттере клуба объявил список из 22 игроков, заявленных на матч против «Реал Сосьедада». В список игроков попал 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это первое попадание в заявку «сливочных» с момента прихода в клуб.
📋 Estos son los 22 jugadores convocados para el encuentro 🆚 @RealSociedad. @CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/wngpbZmQfG— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 19, 2020
Отметим, что в этом сезоне Зинедин Зидан сделал Лунина сменщиком основного стража ворот – Тибо Куртуа.
«Реал» проведет первый матч в чемпионате Испании (поединок 1-го тура был перенесен) в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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