ВИДЕО. Барселона выиграла Кубок Гампера. Месси получил трофей

В матче за Кубок Гампера «Барселона» одержала победу над «Эльче» - 1:0. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в «Барселоне». «Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Гампера.

Единственный гол, на 2-й минуте встречи, забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, после передачи Жорди Альбы. Капитан каталонцев Лионель Месси провёл на поле весь матч и после игры получил трофей.

Лучшим игроком матча признали Фелипе Коутиньо.