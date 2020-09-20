ВИДЕО. Барселона выиграла Кубок Гампера. Месси получил трофей

В матче за Кубок Гампера «Барселона» одержала победу над «Эльче» - 1:0. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в «Барселоне». «Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Гампера.
Единственный гол, на 2-й минуте встречи, забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, после передачи Жорди Альбы. Капитан каталонцев Лионель Месси провёл на поле весь матч и после игры получил трофей.
Лучшим игроком матча признали Фелипе Коутиньо.
⚡ HIGHLIGHTS ⚡— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
2020 Joan Gamper Trophy
Presented by @EstrellaDammUK pic.twitter.com/R4e4hScgZS
Виталий Петровский, Sport.ua
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