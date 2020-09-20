ВИДЕО. Барселона выиграла Кубок Гампера. Месси получил трофей

Команда Кумана обыграла Эльче

  • 20.09.2020 07:35
  • 607 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Барселона выиграла Кубок Гампера. Месси получил трофей
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В матче за Кубок Гампера «Барселона» одержала победу над «Эльче» - 1:0. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в «Барселоне». «Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Гампера.

Единственный гол, на 2-й минуте встречи, забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, после передачи Жорди Альбы. Капитан каталонцев Лионель Месси провёл на поле весь матч и после игры получил трофей.

Лучшим игроком матча признали Фелипе Коутиньо.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 20.09.2020 07:27
    0
    Не удаляйте))
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 20.09.2020 07:27
    0
    Не удаляйте))
    Ссылка
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