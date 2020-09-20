Чемпионат Франции. Ренн с камбэком обыграл Монако, Ланс одолел Бордо

В субботу состоялись два поединка 4-го тура чемпионата Франции. Отметим победу «Ренна», который в концовке поединка забил два гола в ворота «Монако» и вырвал победу.
«Ланс» – «Бордо» – 2:1
Голы: 1:0 – 47 Ганаго, 2:0 – 59, Какута, пенальти, 2:1 – 95 Калу.
Удаление: Бесс (Бордо, 58).
«Ренн» – «Монако» – 2:1
Голы: 0:1 – 28 Бен-Йеддер, 1:1 – 81 Нзонзи, 2:1 – 91 Трюффер.
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Источник — Sport.ua
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