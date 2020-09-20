Григорий СУРКИС: «В первом тайме мы вообще не видели Динамо»

«Динамо» Киев в 3-м туре УПЛ не без проблем обыграло «Львов» со счетом 3:1. Григорий Суркис, один из владельцев клуба, дал комментарий после игры.

«А почему матч должен был быть простым? Если в каждом матче соперники так будут играть, то это будет не просто зрелище, а сильный чемпионат. И этот матч не стал исключением. У «Динамо» вышла почти половина новых игроков, которые не сыграны. Но это не оправдание тому, что в первом тайме мы вообще не видели «Динамо».

«Во втором тайме вышли игроки основы, который забили гол. Скажу, что мне такие матчи нравятся», - отметил Суркис.