Мирча ЛУЧЕСКУ: «Задача Динамо номер один - пройти Гент»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Львовом» 3:1 обозначил приоритетную задачу на ближайшее время.
«Игроки, вышедшие на первый тайм, не поднялись на должный уровень. Да и соперник действовал агрессивно по всему полю. В первом тайме несколько расслабленно играли и уступали сопернику».
«Задача «Динамо» номер один сейчас - пройти «Гент». Будет очень сложно», - сказал Луческу.
23-го сентября киевляне на выезде проведут первый матч плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Источник — ФК Динамо Киев
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