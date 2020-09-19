Мирча ЛУЧЕСКУ: «Задача Динамо номер один - пройти Гент»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Львовом» 3:1 обозначил приоритетную задачу на ближайшее время.

«Игроки, вышедшие на первый тайм, не поднялись на должный уровень. Да и соперник действовал агрессивно по всему полю. В первом тайме несколько расслабленно играли и уступали сопернику».

«Задача «Динамо» номер один сейчас - пройти «Гент». Будет очень сложно», - сказал Луческу.

23-го сентября киевляне на выезде проведут первый матч плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов.