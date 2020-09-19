ВИДЕО. Ударил Цыганкова. За что удалили игрока Львова

В матче «Динамо» - «Львов» при счете 1:1 удаление заработал игрок гостей Мариан Миуби, который в штрафной площади ударил Виктора Цыганкова и заработал вторую желтую.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
я такий маразм чи не вперше бачу
я такий маразм чи не вперше бачу
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.