ВИДЕО. Ударил Цыганкова. За что удалили игрока Львова

Команда гостей осталась в меньшинстве

  • 19.09.2020 23:18
  • 2683 просмотра
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Ударил Цыганкова. За что удалили игрока Львова

В матче «Динамо» - «Львов» при счете 1:1 удаление заработал игрок гостей Мариан Миуби, который в штрафной площади ударил Виктора Цыганкова и заработал вторую желтую.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 19.09.2020 23:59
    +5
    janu0320, 19.09.2020 23:48
    теперь узнаю тебя) запутал ты меня сменой образа)
    Ему на 65-летие подарили калейдоскоп..
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 23:57
    +5
    Forever_young_12, 19.09.2020 23:30
    Посмотрел несколько раз: 100пудовая номинация Цыганки на Оскар : «Лучшая женская роль»
    То что ты посмотрел в унитаз, это ещё ни о чём не говорит!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 23:53
    -5
    хрен бы у дриснявых удалили кого за идентичный случай
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 23:52
    +5
    Не спортивное поведение, пожалели Львов, там прямая красная.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 23:48
    -9
    Как это за что? За деньги.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 23:48
    +3
    Forever_young_12, 19.09.2020 23:30
    Посмотрел несколько раз: 100пудовая номинация Цыганки на Оскар : «Лучшая женская роль»
    теперь узнаю тебя) запутал ты меня сменой образа)
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 19.09.2020 23:48
    -3
    Не понял последовательности действий арбитра вообще...По дисциплинарным правилам - отмашка..красная..точка.. либо жёлтая Цыганкову за симуляцию (что ближе по эпизоду акробатический кульбит сражённого наповал вражеской пулей с опозданием на секунду после пролетевший мимо руки )... Но попытка отмашки была железная и основание для наказания в случае попадания тоже.. А так - какое-то полурешение.. Пенальти нет, но жёлтая есть.. Ощущение,что арбитр эпизода не видел и ...наворотил по подсказке ассистента..Если уж показываешь за такое - то делай всё по уму и последовательно..а так не пойми что.. И Цыганкову на заметку..в еврокубках за такое могут и жёлтую дать ;)
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 19.09.2020 23:41
    +10
    там вилучення мало бути.
    я такий маразм чи не вперше бачу
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.09.2020 23:32
    +12
    Сначала за плечо, потом ляпаса дал, вот неадерталец со Львова. Цирк на дроте. И судейка тоже, где пенка? Дает карточку за фол, штравного(пенки) нет.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.09.2020 23:30
    -13
    Посмотрел несколько раз: 100пудовая номинация Цыганки на Оскар : «Лучшая женская роль»
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    olexyn
    online
      olexyn, 19.09.2020 23:24
    +7
    Ну, так два рази ляпаса по щокам дав Рижику - та це чиста пряма красна! Яка жовта? Різниця в тому, що тепер хранцуз відсидить на трибуні один матч, а повинен - три по мінімуму.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.09.2020 23:32
    +12
    Сначала за плечо, потом ляпаса дал, вот неадерталец со Львова. Цирк на дроте. И судейка тоже, где пенка? Дает карточку за фол, штравного(пенки) нет.
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 19.09.2020 23:41
    +10
    там вилучення мало бути.
    я такий маразм чи не вперше бачу
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.09.2020 23:24
    +7
    Ну, так два рази ляпаса по щокам дав Рижику - та це чиста пряма красна! Яка жовта? Різниця в тому, що тепер хранцуз відсидить на трибуні один матч, а повинен - три по мінімуму.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 19.09.2020 23:59
    +5
    janu0320, 19.09.2020 23:48
    теперь узнаю тебя) запутал ты меня сменой образа)
    Ему на 65-летие подарили калейдоскоп..
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.09.2020 23:57
    +5
    Forever_young_12, 19.09.2020 23:30
    Посмотрел несколько раз: 100пудовая номинация Цыганки на Оскар : «Лучшая женская роль»
    То что ты посмотрел в унитаз, это ещё ни о чём не говорит!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 23:52
    +5
    Не спортивное поведение, пожалели Львов, там прямая красная.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 23:48
    +3
    Forever_young_12, 19.09.2020 23:30
    Посмотрел несколько раз: 100пудовая номинация Цыганки на Оскар : «Лучшая женская роль»
    теперь узнаю тебя) запутал ты меня сменой образа)
    Ссылка
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