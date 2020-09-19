В матче со «Львовом» Виктор Цыганков забил 50-й мяч в чемпионатах Украины. Он стал 9-м игроком «Динамо», покорившим этот рубеж. В премьер-лиге Виктор поражал ворота 15 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 8 раз, «Зари» - 7, «Карпат» , «Олимпика» - по 6 и «Александрии» - 5.
К слову, 50-й мяч Цыганков забил в 22 года 309 дней в 108-м матче. Среди динамовцев меньше игр на первых полста голов понадобилось только Виктору Леоненко (76) ,Максиму Шацких (84) и Андрею Шевченко. А в более юном возрасте выходил на рубеж «50» лишь Шевченко (22 года 61 день).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины.
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Сезоны обозначены годом их окончания.
Источник — Sport.ua
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