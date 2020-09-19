В матче со «Львовом» Виктор Цыганков забил 50-й мяч в чемпионатах Украины. Он стал 9-м игроком «Динамо», покорившим этот рубеж. В премьер-лиге Виктор поражал ворота 15 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 8 раз, «Зари» - 7, «Карпат» , «Олимпика» - по 6 и «Александрии» - 5.



К слову, 50-й мяч Цыганков забил в 22 года 309 дней в 108-м матче. Среди динамовцев меньше игр на первых полста голов понадобилось только Виктору Леоненко (76) ,Максиму Шацких (84) и Андрею Шевченко. А в более юном возрасте выходил на рубеж «50» лишь Шевченко (22 года 61 день).



Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины.

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2018 99 228 0,43 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 6. Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 8. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23 9. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2021 50 108 0,46 10.. ДИОГО РИНКОН 2003-2008 46 129 0,36

Сезоны обозначены годом их окончания.