Виктор Цыганков забил 50-й мяч в чемпионатах Украины

На 50 голов 22-летнему полузащитнику киевлян понадобилось 108 матчей

  • 19.09.2020 21:11
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Виктор Цыганков забил 50-й мяч в чемпионатах Украины
© fcdynamo.kiev.ua

В матче со «Львовом» Виктор Цыганков забил 50-й мяч в чемпионатах Украины. Он стал 9-м игроком «Динамо», покорившим этот рубеж. В премьер-лиге Виктор поражал ворота 15 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 8 раз, «Зари» - 7, «Карпат» , «Олимпика» - по 6 и «Александрии» - 5.


К слову, 50-й мяч Цыганков забил в 22 года 309 дней в 108-м матче. Среди динамовцев меньше игр на первых полста голов понадобилось только Виктору Леоненко (76) ,Максиму Шацких (84) и Андрею Шевченко. А в более юном возрасте выходил на рубеж «50» лишь Шевченко (22 года 61 день).


Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины.

 

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2018

99

228

0,43

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

6.

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2021

50

108

0,46

10..

ДИОГО РИНКОН

2003-2008

46

129

0,36

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник — Sport.ua

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