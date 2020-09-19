Александр РЯБОКОНЬ: «Удачи Филиппову. Из Бельгии хочет попасть в сборную»

Наставник прокомментировал матч УПЛ и трансфер основного форварда

  • 19.09.2020 20:45
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  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Удачи Филиппову. Из Бельгии хочет попасть в сборную»
© desna.football

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ингульца», а также высказался об уходе основного форварда Александра Филиппова, который переходит в «Сент-Трюйден».

«Немного расстроены, потому что хотели все же выиграть и получить 3 очка. Рад, что игра наконец прошла со зрителями. Приятно, что болельщики возвращаются. Что касается ничьей, то соперник опытный, дисциплинированный, потому так. И мы, и хозяева не сильно расстроились».

«Трансфер Филиппова? Еще не состоялся он, но, скорее всего, состоится в понедельник. Конечно, ни один тренер не будет доволен, когда ведущий игрок уходит. Он вроде не собирался уходить, но, возможно, из Бельгии быстрее попадет в сборную».

«Мы ему этого желаем, он добросовестно отработал свое время здесь. Удачи ему», - сказал Рябоконь.

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Источник — ФК Ингулец

(8 голосов)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 19.09.2020 21:02
    0
    Позор, за копейки продают , за такую цену даже с чемпионата Киргизии не купить одного из лучших нападающих. Могли заработать в ЛЕ 2 победами эту сумму и продать в 5 раз дороже игрока.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 19.09.2020 21:02
    0
    Позор, за копейки продают , за такую цену даже с чемпионата Киргизии не купить одного из лучших нападающих. Могли заработать в ЛЕ 2 победами эту сумму и продать в 5 раз дороже игрока.
    Ссылка
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