Александр РЯБОКОНЬ: «Удачи Филиппову. Из Бельгии хочет попасть в сборную»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ингульца», а также высказался об уходе основного форварда Александра Филиппова, который переходит в «Сент-Трюйден».

«Немного расстроены, потому что хотели все же выиграть и получить 3 очка. Рад, что игра наконец прошла со зрителями. Приятно, что болельщики возвращаются. Что касается ничьей, то соперник опытный, дисциплинированный, потому так. И мы, и хозяева не сильно расстроились».

«Трансфер Филиппова? Еще не состоялся он, но, скорее всего, состоится в понедельник. Конечно, ни один тренер не будет доволен, когда ведущий игрок уходит. Он вроде не собирался уходить, но, возможно, из Бельгии быстрее попадет в сборную».

«Мы ему этого желаем, он добросовестно отработал свое время здесь. Удачи ему», - сказал Рябоконь.