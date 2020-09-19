ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника Реала

«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с левым защитником «Реала» Серхио Регилоном.

Испанец подписал 5-летний контракт.

23-летний игрок провел в первой команде мадридцев всего 14 матчей, а минувший сезон успешно отыграл в «Севилье» на правах аренды, где выиграл Лигу Европы.

Провел 1 матч за сборную Испании.

Вскоре «Тоттенхэм» объявит еще один трансфер из «Реала» - в команду вернется Гарет Бэйл.