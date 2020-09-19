ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника Реала

«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с левым защитником «Реала» Серхио Регилоном.
Испанец подписал 5-летний контракт.
23-летний игрок провел в первой команде мадридцев всего 14 матчей, а минувший сезон успешно отыграл в «Севилье» на правах аренды, где выиграл Лигу Европы.
Провел 1 матч за сборную Испании.
Вскоре «Тоттенхэм» объявит еще один трансфер из «Реала» - в команду вернется Гарет Бэйл.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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