Динамо: Миколенко впервые вышел в роли капитана и всего 2 легионера

Виталий Миколенко вывел команду в роли капитана

  • 19.09.2020 19:07
  • 2569 просмотров
  • 2 комментария
Динамо: Миколенко впервые вышел в роли капитана и всего 2 легионера
© fcdynamo.kiev.ua

На матч 3-го тура УПЛ Динамо - Львов киевскую команду на поле в качестве капитана вывел Виталий Миколенко. Для молодого игрока это первое появление с капитанской повязкой.

Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков остались в запасе, поэтому статус капитана получил Миколенко.

Кроме того, отметим что в стартовом составе вышло только 2 легионера - Томаш Кендзера и Беньямин Вербич. В заявке 4 иностранца - еще Карлос Де Пена и Фран Соль.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 19:28
    0
    Ну кэп это тот человек, который занимается (криминальной в том числе) коммуникацией между тренером и командой (вспоминаем Каменюку после инфы про 0:2 с Коваливки). Ему должны верить и доверять игроки команды и тренер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 19:17
    +4
    Прям не луч, а кучеревский с днепром
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 19:17
    +4
    Прям не луч, а кучеревский с днепром
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 19.09.2020 19:28
    0
    Ну кэп это тот человек, который занимается (криминальной в том числе) коммуникацией между тренером и командой (вспоминаем Каменюку после инфы про 0:2 с Коваливки). Ему должны верить и доверять игроки команды и тренер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности