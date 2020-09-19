Динамо: Миколенко впервые вышел в роли капитана и всего 2 легионера

На матч 3-го тура УПЛ Динамо - Львов киевскую команду на поле в качестве капитана вывел Виталий Миколенко. Для молодого игрока это первое появление с капитанской повязкой.
Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков остались в запасе, поэтому статус капитана получил Миколенко.
Кроме того, отметим что в стартовом составе вышло только 2 легионера - Томаш Кендзера и Беньямин Вербич. В заявке 4 иностранца - еще Карлос Де Пена и Фран Соль.
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Источник — Sport.ua
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