Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии

В матче второго тура чемпионата Австрии Тироль на своем поле принимает ЛАСК ( идет первый тайм счет 1:1). В составе гостей впервые в чемпионате появился украинский полузащитник Евгений Чеберко, который летом переехал из луганской Зари. После перерыва его заменил Андраде.

В первом туре в матче с Аустрией Чеберко весь матч провел на скамейке запасных.