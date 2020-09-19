Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии

В матче второго тура чемпионата Австрии Тироль на своем поле принимает ЛАСК ( идет первый тайм счет 1:1). В составе гостей впервые в чемпионате появился украинский полузащитник Евгений Чеберко, который летом переехал из луганской Зари. После перерыва его заменил Андраде.
В первом туре в матче с Аустрией Чеберко весь матч провел на скамейке запасных.
Diese Schwarz-Weißen kämpfen heute gegen die @WSGFUSSBALL um den ersten Auswärtssieg.— LASK (@LASK_Official) September 19, 2020
Auf geht´s Jungs! ⚫️⚪️ #WSGASK pic.twitter.com/SfJ8XjrPye
Виталий Петровский, Sport.ua
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