Сирота, Леднев и Цитаишвили - в основе Динамо на матч УПЛ

Цыганков остался в запасе

  • 19.09.2020 18:40
  • 2804 просмотра
  • 11 комментариев
Сирота, Леднев и Цитаишвили - в основе Динамо на матч УПЛ
© twitter.com/dynamokyiv

Сегодня в 19:30 состоится матч 3-го тура УПЛ между «Динамо» Киев и ФК «Львов». Киевляне начали сезон с победы и ничьей, а у Львова пока ноль очков.

У киевлян в основе выйдет пара молодых центральных защитников Сирота и Забарный, а шанс от Мирчи Луческу получили Андриевский, Леднев и Цитаишвили, которые в последнее время не получали много времени на поле.

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Леднев, Цитаишвили, Вербич, Супряга

В запасе: Бойко, Алибеков, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Соль, Кравец

Львов: Литовченко, Кравчук, Челич, Михоби, Клименчук, Борзенко, Грисьо, Айнсалу, Кошман, Нич, Фелипе

В запасе: Костик, Вичижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 19:23
    -1
    О, похоже Дуэлунд таки уходит
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 19:20
    +1
    janu0320, 19.09.2020 19:16
    враг моего врага мой друг, слышал такое выражение? сегодня видимо рагульё со львова менее ненавистные ему.
    Ты тоже из ордло?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.09.2020 19:19
    -5
    Гений Будулая разобьет все задрочки титушни!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 19:17
    -6
    так никто и не сказал где Леднев будет играть, эксперты.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 19:16
    -7
    J0e777, 19.09.2020 19:07
    Ты же ненавидишь киевлян и львовян. Прыгать всем предлагаешь, у..бище макеевское
    враг моего врага мой друг, слышал такое выражение? сегодня видимо рагульё со львова менее ненавистные ему.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 19:07
    +5
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 19:02
    Львов, удачи!
    Ты же ненавидишь киевлян и львовян. Прыгать всем предлагаешь, у..бище макеевское
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 19:02
    -7
    Львов, удачи!
    Ссылка
    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 19.09.2020 19:00
    +1
    Смело,но по европейски, всё таки пол команды чемпионы мира U-20,главное сыгранность и взаимопонимание в таких случаях,желаю успеха!Удачи!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 18:59
    0
    Чет Дуэлунда и в запасе нет
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 18:49
    -7
    Леднев слева на фланге будет? говорили вроде как что он двуногий.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 18:49
    +3
    Опа, цікавий склад) відносно нові пацани, при Луческу поки не встиг їх роздивитися) буде цікаво
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 19:07
    +5
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 19:02
    Львов, удачи!
    Ты же ненавидишь киевлян и львовян. Прыгать всем предлагаешь, у..бище макеевское
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 18:49
    +3
    Опа, цікавий склад) відносно нові пацани, при Луческу поки не встиг їх роздивитися) буде цікаво
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 19:20
    +1
    janu0320, 19.09.2020 19:16
    враг моего врага мой друг, слышал такое выражение? сегодня видимо рагульё со львова менее ненавистные ему.
    Ты тоже из ордло?
    Ссылка
    Геннадий Мотовиловец
      Геннадий Мотовиловец, 19.09.2020 19:00
    +1
    Смело,но по европейски, всё таки пол команды чемпионы мира U-20,главное сыгранность и взаимопонимание в таких случаях,желаю успеха!Удачи!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 18:59
    0
    Чет Дуэлунда и в запасе нет
    Ссылка
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