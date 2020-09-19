Сирота, Леднев и Цитаишвили - в основе Динамо на матч УПЛ

Сегодня в 19:30 состоится матч 3-го тура УПЛ между «Динамо» Киев и ФК «Львов». Киевляне начали сезон с победы и ничьей, а у Львова пока ноль очков.
У киевлян в основе выйдет пара молодых центральных защитников Сирота и Забарный, а шанс от Мирчи Луческу получили Андриевский, Леднев и Цитаишвили, которые в последнее время не получали много времени на поле.
Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Леднев, Цитаишвили, Вербич, Супряга
В запасе: Бойко, Алибеков, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Соль, Кравец
Львов: Литовченко, Кравчук, Челич, Михоби, Клименчук, Борзенко, Грисьо, Айнсалу, Кошман, Нич, Фелипе
В запасе: Костик, Вичижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец
Источник — Sport.ua
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