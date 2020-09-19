Украинский полузащитник Кисиль перешел в мальтийский клуб

Мальтийский клуб «Слима Уондерерс» официально объявил о подписании украинского полузащитника Руслана Кисиля.
В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Литвы «Дайнава».
Кисиль является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду «горняков» не провел ни одного матча – только за «Шахтер-3». Также Кисиль выступал за «Мариуполь», «Десну», «Олимпик», «Колос» и российскую «Балтику».
Суммарно за свою карьеру Кисиль провел 21 матч в УПЛ. «Слима Уондерерс» в прошлом сезоне занял 11-е место в чемпионате Мальты.
Источник — Facebook
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