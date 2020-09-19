Украинский полузащитник Кисиль перешел в мальтийский клуб

Воспитанник «Шахтера» будет выступать за «Слима Уондерерс»

  • 19.09.2020 17:15
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Украинский полузащитник Кисиль перешел в мальтийский клуб
© facebook.com/sliemawanderersfc

Мальтийский клуб «Слима Уондерерс» официально объявил о подписании украинского полузащитника Руслана Кисиля.  

В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Литвы «Дайнава».

Кисиль является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду «горняков» не провел ни одного матча – только за «Шахтер-3». Также Кисиль выступал за «Мариуполь», «Десну», «Олимпик», «Колос» и российскую «Балтику».

Суммарно за свою карьеру Кисиль провел 21 матч в УПЛ. «Слима Уондерерс» в прошлом сезоне занял 11-е место в чемпионате Мальты.

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 19.09.2020 17:34
    0
    Наверное заплатили автору ,чтобы написал статью....Валера Дубовой перешёл в клуб третьего дивизиона чемпионата Кении..Последним клубом Валеры была Залупа с пятого дивизиона чемпионата Чехии....
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 19.09.2020 17:34
    0
    Наверное заплатили автору ,чтобы написал статью....Валера Дубовой перешёл в клуб третьего дивизиона чемпионата Кении..Последним клубом Валеры была Залупа с пятого дивизиона чемпионата Чехии....
    Ссылка
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