Украинский полузащитник Кисиль перешел в мальтийский клуб

Мальтийский клуб «Слима Уондерерс» официально объявил о подписании украинского полузащитника Руслана Кисиля.

В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Литвы «Дайнава».

Кисиль является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду «горняков» не провел ни одного матча – только за «Шахтер-3». Также Кисиль выступал за «Мариуполь», «Десну», «Олимпик», «Колос» и российскую «Балтику».

Суммарно за свою карьеру Кисиль провел 21 матч в УПЛ. «Слима Уондерерс» в прошлом сезоне занял 11-е место в чемпионате Мальты.