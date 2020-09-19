Бывший тренер Гента: «Против такого Динамо у Гента нет шансов»

Экс-наставник бельгийского клуба – о противостоянии «Гент» - «Динамо» в плей-офф раунде ЛЧ

  • 19.09.2020 15:08
  • 3589 просмотров
  • 6 комментариев
Бывший тренер Гента: «Против такого Динамо у Гента нет шансов»
© ФК Гент. Йесс Торуп

Йесс Торуп возглавлял «Гент» с 2018 по 2020 год. По окончании прошлого сезона, который завершился еще весной из-за пандемии коронавируса, датчанин покинул команду, уступив свое место Ласло Болони.

«Для «Гента» это будут два очень важных поединка. Благодаря нашей отменной игре в минувшем сезоне мы находимся в одном шаге от группового турнира Лиги чемпионов. Я хорошо знаю «Динамо», потому что я видел их игру, когда мы разбирали «Александрию». Также я знаю Миккеля Дуэлунда, с которым работал в «Мидтьюлланде».

«У «Гента» действительно нет шансов против такого «Динамо». Знаю, что игроки «Гента» играют ради таких матчей. Они должны быть смелыми и постараться воспользоваться этой уникальной возможностью», - сказал Торуп изданию Het Nieuwsblad.

Первый матч cоперников пройдет 23 сентября в Бельгии, а ответный поединок состоится в Киеве спустя шесть дней. 

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Источник — Het Nieuwsblad

(20 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 16:39
    +1
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 16:21
    Это да, у позорников игры как не было, так и нет, зато поезд есть.
    Через твою макеевку поезда проходят? Или бомжи, типо тебя, уже все рельсы на металлолом разобрали?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 16:21
    -3
    bullyUA, 19.09.2020 15:33
    Так против такого Динамо и у Шахтаря шансов нет. Даже не знают как можно ударить по воротам Динамо.
    Это да, у позорников игры как не было, так и нет, зато поезд есть.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 19.09.2020 15:40
    +4
    после этих слов чувак имеет шанс стать злосным "шахтерофобом"!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.09.2020 15:37
    +1
    Это психологическая атака, чтобы соперник расслабился.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.09.2020 15:35
    +3
    Когда вы разбирали игру против Александрии, там еще Лесик тренером был. Хоть кто-то оценил его таланты
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.09.2020 15:33
    +10
    Так против такого Динамо и у Шахтаря шансов нет. Даже не знают как можно ударить по воротам Динамо.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.09.2020 15:33
    +10
    Так против такого Динамо и у Шахтаря шансов нет. Даже не знают как можно ударить по воротам Динамо.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 19.09.2020 15:40
    +4
    после этих слов чувак имеет шанс стать злосным "шахтерофобом"!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.09.2020 15:35
    +3
    Когда вы разбирали игру против Александрии, там еще Лесик тренером был. Хоть кто-то оценил его таланты
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 16:39
    +1
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 16:21
    Это да, у позорников игры как не было, так и нет, зато поезд есть.
    Через твою макеевку поезда проходят? Или бомжи, типо тебя, уже все рельсы на металлолом разобрали?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.09.2020 15:37
    +1
    Это психологическая атака, чтобы соперник расслабился.
    Ссылка
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