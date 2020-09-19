Бывший тренер Гента: «Против такого Динамо у Гента нет шансов»

Йесс Торуп возглавлял «Гент» с 2018 по 2020 год. По окончании прошлого сезона, который завершился еще весной из-за пандемии коронавируса, датчанин покинул команду, уступив свое место Ласло Болони.

«Для «Гента» это будут два очень важных поединка. Благодаря нашей отменной игре в минувшем сезоне мы находимся в одном шаге от группового турнира Лиги чемпионов. Я хорошо знаю «Динамо», потому что я видел их игру, когда мы разбирали «Александрию». Также я знаю Миккеля Дуэлунда, с которым работал в «Мидтьюлланде».

«У «Гента» действительно нет шансов против такого «Динамо». Знаю, что игроки «Гента» играют ради таких матчей. Они должны быть смелыми и постараться воспользоваться этой уникальной возможностью», - сказал Торуп изданию Het Nieuwsblad.

Первый матч cоперников пройдет 23 сентября в Бельгии, а ответный поединок состоится в Киеве спустя шесть дней.