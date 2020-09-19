Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах: прогноз на матч

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 1-м туре Бундеслиги сезона 2020/21. Матч состоится 19 сентября. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

«Две «Боруссии» — Дортмунд и Мёнхенгладбах — играют между собой в стартовом туре чемпионата Германии. Думаю, что воодушевление у этих команд сейчас на высоком уровне, поскольку в Германии всё-таки разрешили играть со зрителями. Пока это 20 процентов от заполняемости стадионов.

Но для дортмундской «Боруссии» те 16 тысяч зрителей, которые придут на стадион, — это уже огромная подпитка.

Я уверен, что дортмундцы пойдут в атаку, а оборона у них не самая хорошая, поэтому забитые мячи в этом матче мы можем ждать от каждой из команд. Мой вариант ставки — «тотал больше 3.5».