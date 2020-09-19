Александрия – Ворскла. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 3-го тура УПЛ

  • 19.09.2020 13:25
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Александрия – Ворскла. Стартовые составы команд
© ФК Александрия

В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Грицук — Лучкевич, Ситало, Мышенко.

Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Задерака, Устименко.

«Ворскла»: Резник — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Кане, Скляр, Пуцлин, Якубу — Степанюк — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Васин, Пешич, Татарков, Ребенок, Щербак.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.

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Источник — УПЛ

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