Александрия – Ворскла. Стартовые составы команд

В субботу, 19-го сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», харьковчанка Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Грицук — Лучкевич, Ситало, Мышенко.
Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Задерака, Устименко.
«Ворскла»: Резник — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Кане, Скляр, Пуцлин, Якубу — Степанюк — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Васин, Пешич, Татарков, Ребенок, Щербак.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — УПЛ
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